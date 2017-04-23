【校园农耕乐】用爱灌溉 上了生态平衡自然课 悠周刊

青葱校园草地旁数畦园圃，生长著翠绿的地瓜叶、蕹菜、玉米……

这些都是小学生参与校园农耕的甜美成果，城市小孩在实际操作中认识了真正的食物来源，理解农业工作者的辛劳困境，学懂如何用最友善的方式对待土地，这些快乐小农夫们，都是未来的环保小尖兵！

报导/彭可晶

摄影/骆炜芬,受访单位

有一段日子，脸书游戏《开心农场》火红得不得了，如今游戏走出虚拟世界，真实版《开心农场》在槟岛《新江小学》启动数年，孩子们于《龙山菜圃》体验种植过程、从作畦、育苗、种植、浇水、拔草至收成都全程投入，也习得自然演替、生态平衡的概念，进而尊重食材，养成惜福惜物的生活态度。

清晨七点钟，天微光，社区内的《新江小学》校园仍在苏醒时分，迎向毕业门槛的六个六年级生陆陆续续抵达食堂旁的《龙山菜圃》，有人拿起浇水器、有人蹲下趋近菜畦拔草，边劳动边欢喜地聊天，这些城市孩子天天比其他同学都早起，就是为著要照料他们的蔬果宝宝。

学校《自然之友学会》顾问郭丽明老师笑说：“这些孩子学习意愿高昂，不需要太劳心带，他们都成了学弟妹的校园农耕小老师呢！”2015年，该校《环保学会》与《园艺学会》二合为一《自然之友学会》，而《自然之友学会》其中一项活动，就是校园农耕。

“新江小学是州内唯一注册为马来西亚自然协会（Nature Malaysian Nature Society，MNS）会员的华小。2015年，学校因此夺得槟城绿色学校竞赛亚军，2016年度学校夺下槟城绿色学校铜奖，并在绿色学校报告书项目中获得了冠军。”带著孩子们欢乐耕作的郭老师禁不住与我们分享喜悦。

从一片荒芜之地翻垦成种有各类蔬果的菜畦，《新江》董事会与家协、周保杉校长、副校长兼课外活动主任吴城铨、郭丽明老师与《建明利工业（马）有限公司》的《Baba校园农耕计划》，都是重要的推手。

“这是大家齐心所结下的美丽果实。”24尺X24尺土地，是各方和孩子们用爱灌溉的《龙山菜圃》。在校园农耕过程中，孩子不止习得耕作知识与技术，也在生动的边劳作边学习的过程中，吸收了永续农业、有机耕种、自然演替、生态平衡、食物链、生物多样性等概念。

在校园农耕计划启动时全程推动的吴城铨副校长说：“一开始菜圃没有遮雨棚，孩子们和农作物都得饱受日晒雨淋，经过周保杉校长与董事会主席拿督斯里邱吉寿奔走下，通过董事部会议筹款购置遮雨棚，而菜圃也命名为《龙山菜圃》。”

“家协与BABA也赞助泥土和种子。都市小朋友大多对农耕一窍不通，当时《Baba校园农耕计划》每周都派员来指导一次，长达三个月。除了翻土，从作畦开始到收成出售，都由孩子们在郭老师带领下齐心协力完成。

第一次农耕，为了提高成功机率，在老师的指导下，孩子们种出了菜心与通心菜。这组绿色小兵团，在耕作过程中，才了解到原来菜是必须由一颗颗小种子开始耕作，种子也需要天天细心照料下才会成长成蔬果。

售卖所得 充活动基金

郭老师坦言，目前最无法掌握是虫害，因为不同耕作物会引来不同的虫害。虽然与《Baba校园农耕计划》的合作期限仅三个月，但指导员仍与郭老师不间断联系，每每遇上难题，只要一通电话，指导员就会提供解决方式，若状况太严重，他们也会亲自来学校菜圃协助解决。

“酵素、香茅都是抗虫害的好朋友。最灾难性的一次，就是种植玉米的时候，当时都因虫害变黑，我们最后用苦楝油抗衡，害虫吃了会反胃。”孩子也从中学习到，不用农药，也能够驱逐害虫。

在郭老师的用心引领下，《龙山菜圃》每年有三次收成。羊角豆、玉米、通心菜、奶白、小白菜、番薯叶。收成时节，孩子们自己去收割、包装、和售卖蔬菜。家长、老师都非常支持，很多蔬菜一早就被预订，也供不应求。有些家长甚至一直问什么时候收割。而售卖所得，就成为活动基金。

小农夫 成了光盘族

“目前参与的学生，都是自愿加入校园农耕计划，也对农耕充满高度兴趣。”郭老师说，菜圃小量生产的农作物，均采用自然农耕法，完全不使用农药与除草剂，只使用有机肥。孩子在参与农耕后，每个人都成为光盘族，不浪费食物，态度也变得中庸，不再懒散，非常惜物。

老师也笑说：“这些孩子一开始也是非常害怕蚯蚓，可是和他们‘交朋友’后，看到蚯蚓不止不会害怕，还会找一片叶子给蚯蚓吃，并带他们去旁边的大树下放著，这就是他们在过程中无形学习到的生态平衡、食物链概念。”

学校也从中灌输环保概念，像放置储水槽收集雨水使用做灌溉，让孩子更珍惜水源。“孩子们也珍惜每一样工具。”谈到孩子们的懂事，郭老师语气中有满满的欣慰。

情感因农耕 变深厚

藉著在校园种菜，认识了蔬菜，他说：“现在比较可叫出菜名了呢。”杨凯胜、陈政威、公贤德、陈奕达、阿兹鲁和林赫，都是校园农耕的绿色小尖兵。六个小男生情感因农耕而变得更为深厚。

凯胜腼腆地笑说自己原本搞不懂菜的名字与长相，也以为耕作是轻而易举的事，在实质操作后，才理解到盘中餐的珍贵。陈政威在还没参与耕作前，也曾跟著爸爸在家里种种花草，他说耕作玉米比种花草难多了，但很有成就感。

《自然之友学会》主席公贤德则笑著坦承自己以前不爱吃蔬菜，现在自己当了农夫，就比较爱吃菜了。陈奕达说参与校园农耕计划后，自己变得比较有耐性，也更了解食物的来源，毕业后，他会舍不得这片菜圃。阿兹鲁则说自己不怕肮脏，最喜欢拔草。把野草拔光，让菜圃环境变漂亮，是非常有成就感的事。林赫则原本就有跟著妈妈种花，因此耕作对他来说是得心应手，小孩子天性使然，他笑笑表示自己最爱就是浇水喽。