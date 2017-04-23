【校园农耕乐】深刻体验 一分耕耘一分收获 — 北海光华小学 悠周刊

青葱校园草地旁数畦园圃，生长著翠绿的地瓜叶、蕹菜、玉米……

这些都是小学生参与校园农耕的甜美成果，城市小孩在实际操作中认识了真正的食物来源，理解农业工作者的辛劳困境，学懂如何用最友善的方式对待土地，这些快乐小农夫们，都是未来的环保小尖兵！

报导/彭可晶

摄影/林晓慧,受访单位

现世代孩子们的食物生产体验究竟有多少？答案是少得可怜。

大马一般中小学没有可进行食育或农耕的相关课程，所幸如今有一群教育工作者愿意结合某些课程内容做链接，让北海《光华小学》的孩子们能在课堂以外实际从事农作，真实体验课本里没教的知识与技术，并筑起孩子们对保护环境生态的意识。

当！当！当！当！小学的休息节钟声一响，孩子们就一个箭步赶到食堂用餐，不是因为馋嘴，而是他们要争取时间，赶到校园一隅的菜园去浇水与拔草。这些五年级的学生，从垦地、播种、除草、施有机肥、采集、收割到售卖全都一手包办，这些年，校方一直努力跳脱出填鸭式教育，让这些孩子参与有趣的食育课程。

负责带动校园农耕的廖秀凤老师笑言自己也是边教边学，学校从2015年开始，在结合了五年级的设计与工艺课与信息与通信技术课后，融入与《建明利工业（马）有限公司》合作的《Baba校园农耕计划》，让孩子们体验农耕与食农知识。

廖老师说：“我们从零开始，我想到可以用屋瓦与砖块来建立菜畦，我甚至先在自己家里的庭院实验性制作，过后才带领学生一起建菜畦。

“其实五年级的相关课程只来到播种在容器这部分，可是我想到既然都播种了，何不让孩子进一步参与校园农耕呢？”在老师奔走下，获得校长与家协的全力支持，学生得以学习轮值栽种叶菜类与瓜果类蔬果，体验松土挖坑播种的农耕乐趣。

学会珍惜盘中餐

廖老师表示，孩子们非常投入亲手培育作物的过程，空心菜是最容易种，几乎零失败，而香港菜心是最难种植的。学生在过程中会有很多疑惑，廖老师会要求学生先去找资料寻求答案。“我也会自己做好功课，下次上课大家就一起讨论问题的根源与解决方式。”这样的互动教学法，让学生对农耕更有深刻认识。

从荒芜草地到如今丰硕成果的菜园，从蔬果如何从种植、收成、贩售、烹调（廖老师指导孩子用自种的番薯和洛神花制作汤圆与洛神花冰棒），北海《光华小学》的孩子们收获甚丰。

将知识用在生活上

林洛瑢校长指出，他办教育的理念，即是学生除了来学校追求知识，也要有机会学习生活技能,而知识如果没有运用在生活上，也是无补于事。校长对学校推行校园农耕一事乐见其成，他指出，这些孩子在结合课程与实践后，能对所学知识有更深刻的印象。

校长说非常欣见廖老师这么积极推动校园农耕，也看到孩子们学得愉快，而《BABA》也提供人力、财力与精神支持，校方与家协亦非常支持，在全方位支持下，这项计划进行得非常顺利。他说：“我们面对师生的时间分配问题，菜圃园地有限，但是大家都尽力去挑战，也越做越好。”

校长认为，这门课堂以外的课程，不止有著环境教育，也融入了道德教育课，教导孩子要珍惜盘中餐，也把数学与商业学融入其中，因孩子要秤菜，要计算售价，如何推销给老师。学生家长也很支持这项计划，甚至有些家长反映说希望这项计划可以延伸到更多班级。

收成后大成就感

参与校园农耕的五年级生阮修阳、林鍏婷、郑愉潓、杨可渝童言童语地你一言我一语地说著接触泥土接触大自然后的感想。林鍏婷说自己小时候种过仙人掌，自己一知道有可以参与校园农耕，就开心得不得了。

坦率可爱的阮修阳则说：“哎，我原本对植物是没有兴趣的啦！一开始觉得有一点点讨厌啊！不过不会觉得泥土肮脏啦！”郑愉潓则笑说知道可以接触农耕，就觉得很兴奋。杨可渝则说，以前跟著奶奶一起种花种仙人掌，所以对农耕程序还算熟悉。

小朋友笑说翻土和种植失败的时候是最辛苦，但不会觉得沮丧，因为老师给他们很大鼓励。香港菜心，蕹菜和番薯叶。他们笑说成功收成后，有很大的成就感，尤其是卖出去的时候。也说种植了之后，懂得菜类的名称更多了，阮修阳笑嘻嘻地小声说以前自己不认识菜，现在有比较懂了。