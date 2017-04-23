【校园农耕乐】推广有机吃得安心 爱地球也爱自己 — 黄梨兰老师 悠周刊

青葱校园草地旁数畦园圃，生长著翠绿的地瓜叶、蕹菜、玉米……

这些都是小学生参与校园农耕的甜美成果，城市小孩在实际操作中认识了真正的食物来源，理解农业工作者的辛劳困境，学懂如何用最友善的方式对待土地，这些快乐小农夫们，都是未来的环保小尖兵！

报导/彭可晶

摄影/钟天顺

时代潮流一直都在往精致化前进，连饮食文化亦是一样，但为舌尖带来享受之余，人们也为不健康的饮食习惯而负上代价。逐渐地，在食不安心的趋势下，“有机”成了一种生活态度，拒绝吃进农药残留的蔬果，爱地球，也爱自己。

中学退休教师黄梨兰老师在“有机”饮食未蔚为风潮前，就非常注重食安问题，她指出：“我很多年前就非常注重有机饮食，也努力把相关资讯带给下一代，像我还在学校任教时，就会组团带学生们到有机农场参观，如森美兰的Titi Eco Farm，希望把有机农耕的幼苗种植在孩子心中。”

黄老师表示，她之所以如此注重食安问题，是因为发现到传统农耕方式过度使用农药与化学肥料来提高生产力，导致现在很多蔬菜有残留农药，不止破坏水资源，也破坏生态环境，有损身体健康，当身 体累积太多毒素，就形成很多疾病。

“我鼓励身边的人购买有机蔬菜与自种野菜，爱地球也爱自己。”老师还未退休前，也在学校内帮忙推广购买有机菜篮的概念，让更多人亲近有机农耕的好处。她也在学校和同事分享有关有机饮食的好处，她坦言，但是不是每个人都能接受，很多人是患病之后才醒悟原来病真的是从口入的。

“我都告诉身边的人，连虫都不吃基因改良的蔬菜，但我们是人类反而还在吃。像我每天尽量自己用有机蔬果煮食，毕竟病从口入，要长寿就是要注意饮食。我一定用海盐烹调，不煎炸食物，好好疼惜自己的身体，自然吃出活力。”

她说：“因为长期支持有机农耕，自己的肠胃比较敏感，有次在菜市场买了一般传统农耕种植的菠菜，吃后就腹泻不止，我去问卖菜的小贩，对方竟然也坦承说，因为农药多咯，你再清洗几次就可以吃了。”这样的回答，使得黄老师又气又好笑。

老师说，以自然有机农法所栽培出的蔬菜水果，因为不使用农药与化肥，过程有很多艰辛的考验，农友只能仰赖消费者的大力支持，才能永续经营，而人们能够吃得健康安全，也是全靠农友的用心，不应该以价格来评定有机蔬菜，抹杀农友辛勤的付出。