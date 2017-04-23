首局失灵连丢14分 林丹惨遭队友淘汰 体育新闻

(常州22日综合电)中国名将林丹惨遭队友乔斌淘汰，止步中国羽球大师赛男单半决赛。赛后，林丹坦言对不满意自己的表现，“我觉得今天第一局后半段自己的发挥特别失常，特别不应该。”

谢杏芳现场助阵

本场比赛，林丹的妻子谢杏芳也在现场为丈夫加油，她目不转睛地看着林丹在场上挥拍、得分。第一局前半阶段，林丹打得顺风顺水，曾以16比7领先。谁料，乔斌在此后突然发力，掀起了一波连得14分的狂潮，上演了翻盘一幕。

第二局，林丹以21比15取胜，将局分改写为1比1。第三局，乔斌一直保持比分的领先优势，最终以21比14锁定胜利，以2比1战胜林丹。赛后，乔斌显得十分激动，他将球拍高高扔起，单膝跪地，用拳头重重砸了几下场地，以此来庆祝胜利。

发挥特别失常

赛后，林丹的神情显得有些失落，“影响最大的应该是第一局，当时我以16比9领先，其实场上节奏和比赛感觉都掌握在手里，但却一分没得输球，第一局后半段发挥特别失常，特别不应该。第3局开局莫名其妙失误，心情不是那么好。”

在他看来，如果第一局后半阶段，乔斌在追分时自己也能得分，即便输了也在情理之中，但连丢14分输了第一局，他显然有些不甘心，“如果第一局如果对手追上来，比分还能交替上升的话，我觉得还算正常。”

他苦笑了一下，“但一分没有拿，会让我心情不舒服，我想换任何一个人都不会打成这样。”输球心情不愉悦，但林丹还是大方地赞扬了乔斌的表现。