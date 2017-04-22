沙拉胡丁：如苹果和鲜橙 拉迪夫林冠英案不能比较 中南马新闻

（新山22日讯）国家诚信党署理主席沙拉胡丁说，不可把涉及柔州房产贪污案的柔州行政议员拿督阿都拉迪夫被控后辞职与槟州首席部长林冠英“低价购买房屋”被控的个案相提并论，因两个案件就像苹果和鲜橙，不能拿来比较。

柔州务大臣拿督斯里莫哈末卡立昨日说，柔州政府基于不想让柔州房屋事务的进行因案件受妨碍，决定接受阿都拉迪夫的辞呈，而槟首长林冠英在面控后等待判决时，却没有辞职。

沙拉胡丁说，阿都拉迪夫涉及的案件牵涉公众利益，而林冠英的案件是购买自己的房屋，关系到他本身和售卖者，在道德上完全不同级别。

他今日早上出席希联领袖与民咖啡论坛后，在记者会上说，若林冠英涉及的案件牵涉到公众利益，肯定的希联会劝告他休假或辞职，只是他涉及的案件无关公众利益。

“拿阿都拉迪夫因被控后辞职和林冠英被控后不辞职来比较，就像拿苹果和鲜橙比较，不能比较。要比较应该拿苹果和苹果。”

若希联执政将弹劾高官

另一方面，沙拉胡丁在咖啡论坛发言时说，若希联成功执政，将会落实弹劾首相、州务大臣及首席部长高官职。

他说，许多国家如美国、英国、纽西兰和韩国，都有弹劾总统及政府高官的制度，若政府高官表现不良和涉及非法勾当，国会可对高官进行弹劾，换人领导政府。

他也说，目前反贪委员会仍未有提控权，一旦希联执政，会让反贪会拥有提控权，把涉案者提控上庭，权限不受限在调查和完成报告。

他指出，我国奉行集体负责和承担制，阿都拉迪夫被控涉贪，柔州政府也应该负起责任，尤其是柔州大臣莫哈末卡立。

他说，房屋转换用途牵涉的部门不只是房屋部，还包括其他部门，但，阿都拉迪夫却像成了代罪羔羊，一人承担整个州政府的失误。

他认为，卡立作为领袖，下属被揭发涉贪，也应该在集体承担责任的原则下，负起责任。

再益吁选民 大选换人杜绝贪污

已加入民主行动党的前首相署部长拿督再益依布拉欣说，虽然我国已有法令和政策，但，贪污问题依然严重，问题就出在“人”，来届大选就应该把“人”给换掉。

他说，尽管一些人涉贪，但因权力集中在这些人身上，以致执法单位不敢调查，阿都拉迪夫涉贪只是冰山一角，更大的贪污案却没有受到调查。

“要改变这样的问题可以靠谁？只有靠人民来届大选换掉那些人，换上让人可信赖的不太富有的人执政，才有希望杜绝贪污。

他也说，我国政府许多事物都保密，直至丑闻爆发后，人民才知晓问题存在，政府应该更透明化，例如政府高官公开收入等。

他说，贪污就像癌症，若不除掉，将会导致各种物品的价格都上涨，包括土地和房屋等。

他指出，他对柔州换政府有信心，因此已多次来到柔佛与希联领袖交流和与民见面，至于来届大选会否南下柔州上阵，他说目前还未决定，再看进展如何。

祖基菲：避免贪污 柔应落实稽查管理制

柔州诚信党署理主席祖基菲认为，柔州政府应该落实稽查管理制，避免高风险部门出现贪污弊端，例如房屋局和土地局。

他说，数宗发生在柔州的贪污案，都与房屋和土地有关，可见有关部门是贪污高风险部门。

他指出，尽管柔大臣卡立之前一再指柔州房屋局的措施和政策没问题，但，阿都拉迪夫被控贪污已不言而喻，有必要检视整个制度和作出调整和改善。

哈山卡林：卡立也应负责任

另一方面，柔州人民公正党主席哈山卡林认为，卡立不能在阿都拉迪夫被控涉贪案上脱身，因在“柔佛团队”精神下，卡立身为领导者，也应该负起责任。