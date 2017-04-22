国阵波德申政治演说 成员党领袖没助阵 中南马新闻

（芙蓉22日讯）国阵在波德申举办第五场“人民政治全国巡回演说”，誓要重夺连续两届败下阵的直落甘望国会选区，但不见各成员党当地领袖及州主席出席助阵，无法体现出国阵志在必得的士气！

这一场被视为以国阵各成员党联手出击造势的政治演说，虽获得中央派出“要员”助力演说，但却只见当地成员党党员出席支持外，却不见各成员党州主席露脸，甚至出席的当地领袖也寥寥无几。

国阵首度借助各成员党力量，来势汹汹的在森州展开一股巨大势力的公开演说，欲挽回选民对国阵的信心，可惜自家人出席支持率底。

这场“人民政治全国巡回演说”是于昨晚在波德申举行，获得巫统、马华、民政党、国大党及人民进步党派出“要员”代表演说，并带出种种的讯息给选民，希望选民在下届大选给予大力支持。

主讲人有民政党全国副主席拿督刘华才、马青总秘书拿督梁捷顺、人民进步党森州主席拿督沙胡、国大党全国副主席拿督斯里迪瓦玛尼及直落甘望国阵主席丹斯里莫哈末依沙。

据悉，国阵要重夺直落甘望国会选区并不是完全没有机会，当地过去原是以印裔选票占为多数，随着当地巫裔人口增加，选民人数已迫近印裔选民人数，目前巫裔选民已近约43%。

由于直落甘望油棕园极多，因此集中了不少印裔选民，倘若巫裔选票属于铁定票，那一旦印裔选民选票回流，国阵就有望重夺该国会选区。

从出席演说活动吸引不少印裔选民踊跃出席来看，而在主讲者获得不错回应，相信只要国阵加把劲，要挽回印裔选票将会是事半功倍。

逾百人出席活动，例如马六甲马青团长林瑞赋、直落甘望马青团长杨孔耀、直落甘望马华区会妇女组主席罗秀英、直落甘望国阵秘书符明治、宜唛再也支会主席叶旌勇、直落甘望国大党宣传局主任莫根、直落甘望巫统妇女组主席莎菲雅西蒂等人。