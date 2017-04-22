再益：种族宗教金钱 国阵将挑3课题捞选票 中南马新闻

（新山22日讯）首相署前部长拿督再益依布拉欣说，下届大选越来越近，以目前的政治手段来看，国阵将会利用种族、宗教及金钱三大敏感课题来作为捞取选票筹码。

他认为，第14届全国大选将随时展开，国阵也依然会不断朝着三大敏感课题围绕，即种族、宗教和金钱，来挑起人民对立的情绪和敌意，分化人民，对国家带来危害。

他提醒人民需保持谨慎，不要被误导。

再益依布拉欣昨晚出席“不要玩火”政治讲座上说，我国是一个多元种族的国家，至今已独立60年，但还是未能达致真正的团结。

“政党和政治人物应要扮演正面的动力，化解各族群的矛盾，塑造人民的团结，而不是分化人民。”

他坦言，早前由于看破国阵每次在大选前所玩弄的手法与伎俩，觉得不公平，因此才会选择转投反对党，并且相信反对党能够有更好的能力引领这个国家。

再益依布拉欣预测，巫统近来与伊斯兰党走得靠近，相信在来届大选，将会出现两者暗中合作的情况。

“伊斯兰刑事法只要一通过，人民就会被分化，国家也会跟着倒退。倘若首相拿督斯里纳吉再次赢得下届大选，这个国家将会完蛋，民主也将不存在。”

他说，就算是巫统和伊党输了，也会有其他政党能够维护伊斯兰和马来人的权益，甚至是全国各族人民的权益。

在问答环节中，一名民众提问若反对党执政后，有什么能力和方针带领国家时，他说，反对党拥有精明的领袖与明确的党章，因此他有信心能够把国家管制好。

希联下周开会

国家诚信党署理主席沙拉胡丁透露，希望联盟将于下周开会，探讨议席分配事宜，以在来届全国大选一对一对抗国阵。

他指出，会议原定上周进行，但有碍于人民公正党主席拿督斯里旺阿兹莎生病，因此才会将会议展延至下周，不过正确日期有待定夺。

“今次可能会在人民公正党党所进行，关于来届大选的议席分配是其中一个会在会议上讨论的事项。”

他说，希联也将会来届大选推出一个共同的党章，党章设计图如今已交给社团注册局注册，有待社团注册局批准。