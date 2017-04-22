凯里：TN 50对话会 经济就业课题是焦点 中南马新闻

(布城22日讯)青年及体育部长凯里表示，2050国家转型计划首阶段对话已结束，经济与就业机会是最备受关注与谈论的课题，而卫生与退休课题则乏人提及。

他今天在2050国家转型计划首阶段媒体汇报会上，向记者汇报首阶段的对话成果时说指出，在众多宏愿中，就业机会与经济最多人提及，接着是基本设施与环境课题、教育与培训、政府与行政管理、思维与行为举止。

“卫生与退休课题是最少人谈及，青年或许认为这些课题似乎是遥不可及，但是我督促他们去思考这些课题，毕竟2050年正是30余年后的年代，他们终究会面对这些问题。”

他也提及有出席者在布城举行的对话中提及，技职教育与学术性教育不应存有双重标准，他则认为，在国家朝向机械化与人工智慧科技发展的时代，许多职业将被淘汰，因此，再培训或提高培训将是TN 50的焦点之一，因为涉及的不仅是年轻人，也包括中年失业者，让这些人借此培训重返职场。

他说，在一系列的对话中，该部联合其他部门主办4项对话，也到访6个州属向超过30个部门与单位汇报，约9200人共参与TN 50对话，也透过6个管道接获约2万6000个宏愿，包括电话访问、线上与网页调查、工作坊互动、青体部对话活动、青体部与其他单位主办的对话及对话会其他周边活动。他说，经过整理后，该部将所接获的宏愿归类为5项主要宏愿，即团结、公正、竞争力、永续及快乐。

他也说明，一些人表达的并非“宏愿”，而更倾向于投诉，因此无法归纳在内，例如他在一场在私立大专举行的对话会中，有出席者向他投诉政府诊所没有操作的课题之类。

凯里指出，在上述5项主要宏愿中，一些已在政府的努力中，例如拉近城郊区之间的鸿沟，至于其他宏愿则需要一些转型才能落实。

他续说，在收集这些宏愿后，该部会成立一个名为TN 50未来群组，并划分为5个群组来进一步全面分析与总结，以拟TN 50的政策与TN 50青年报告。

他指出，该5个群组各自负责一项主题，即行政管理、生活方式、经济与职业、社会与环境与和谐。

“每个群组将由3名相关主题的专才与10名青年代表参与，各组的研究结论将纳入TN50 青年报告，这份报告将于今年内完成，此外，尚有一份完整报告则会在明年才完成。”

他说，部门已经鉴定大部分的TN 50未来群组的青年代表，但担心或有沧海遗珠，因此也开放机会让有兴趣的青年报名参与，有兴趣者可浏览www.mytn50.com/circles/registration。