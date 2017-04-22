首相：历时3年竣工 甘仲滤水站上月启用 中南马新闻

（北根22日讯）历时3年竣工，耗资2亿5510万令吉的甘仲滤水站工程，已在上月正式启用。

首相拿督斯里纳吉今日将这项属于联邦政府的滤水站工程，移交彭亨州政府接管。

掌管基本设施及环境事务的彭亨州行政议员拿督斯里莫哈末苏菲，代表州政府从纳吉手中领取接管权，这个滤水站每年可供应8000万公升的净水。

在场者包括海岸经济特区发展理事会首席执行员拿督斯里艾萨约翰。

吉甘仲滤水站工程是在2014年3月开始动工，且已按照规定在限期内竣工，以确保能够继续提供净水，让北根8万名当地居民、商家及投资者受惠。

在这之前，附近居民依赖只能生产4400万公升净水的柏拉姆滤水站，但预计未来10年水供需求量会日益增加。

出席者有东海岸经济发展区首席执行员拿督斯里杰巴辛甘、彭亨水务管理公司首席执行员拿督莫哈末查哈利。

曾任巫统支部秘书 中风老人获纳吉探访

八旬中风老人夙愿得偿，等到首相拿督斯里兼北根区国会议员纳吉亲自登门探访。

住北根甘榜直落的83岁再努丁苏隆，是5年前中风，没想到日理万机的首相会在忙碌行程中抽空探望。

“通常只是在电视上看到他而已。今天，没想到他出现在我面前。虽然他忙于公务，但他愿意探望我。”

他流着泪哽咽地向媒体叙述内心的激动。他是在上周接获妻子诺丽雅莫哈末通知，首相将登门造访。

纳吉与巫统浮罗马尼区州议员拿督凯鲁丁抽出约10分钟，问候曾在50及60年代担任巫统甘榜直落支部秘书的再努丁。

诺丽雅说，夫婿是退休公务员，但不曾亲眼近距离见到纳吉，反而数次见过纳吉父亲，即当时的首相已故敦拉萨到访甘榜地区。

她透露，她丈夫很敬佩纳吉，常提到纳吉治理国家的领导能力，就算面对各种挑战及问题。

她认为，纳吉的探访将能激励其丈夫坚持下去。

卓越人力资本 可通过教育栽培

首相拿督斯里纳吉指出，人力资本发展是国家及2050年国家转型计划取得成功的核心。

他说，卓越人力资本可通过教育栽培，而政府努力推动教育是确保每位家庭能够有更好的未来。

“我们从个人角度看，若一个人经常抱怨，其中一个因素可能是他的受教育水平较低，无法赚取更高的收入。若教育水平低，但拥有中等技能，收入会较高。若再提升技能，将能享有更高的收入。”

他今日出席北根政府考试成绩卓越颁奖礼时说，有鉴于此，民众应争取机会自我进修、把志愿设在更高水平及不要轻易自满或对职业追求不再有动力。

他认为，教育领域不仅限于学术而已，技术及技职教育也能提高个人收入。

他希望所有阶层社会能在强化教育方面扮演积极角色，因为根据美国研究，社区参与教学过程能起着正面影响，减少孩子翘课、提高完成课业率及改善他们的成绩。