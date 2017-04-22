芙蓉蜈蚣山天师爷庙 严重土崩约100尺高 中南马新闻

芙蓉沉香蜈蚣山天师爷庙首次面对严重土崩，约100尺高。

陆兆福（右4）巡视土崩情况。右起为萧妙光、吴金财及黄锦财。

（芙蓉22日讯）已有百年历史的芙蓉沉香蜈蚣山天师爷庙，首度面临泥土被侵蚀酿成严重土崩，泥崩约100尺高，造成厕所处步道踏板倾斜及不稳，随时面临严重崩塌！

天师爷庙理事会在事发后已立即展开抢修，并衔接新水管，暂将厕所水量排往另一处，绕过土崩地点，不让同一地点积满水，与此同时，也欲兴建防护墙，永久性防范土崩问题。

此事是于本周四（20日）发生，初步相信土崩肇因除了连日下雨所致外，也因为地底水管破裂以致泥土长期累月潮湿及存积大量水量。

建设在高山的芙蓉沉香蜈蚣山天师爷庙是芙蓉旅游胜地之一，所幸土崩是发生在庙的尽头，即厕所及垃圾槽处，除了厕所处步道踏板倾斜及不稳外，庙的建筑结构暂不受影响。

据现场所见，处于厕所位置处的泥土严重被侵蚀，因泥土流失而造成地底近乎悬空，情况骇人。

芙蓉沉香蜈蚣山天师爷庙理事会主席黄锦财今天在新闻发布会上说，土崩隔天理事会就决定展开驳接新排水管，暂解决泥土遭侵蚀情况恶化，并且禁止所有到来的游客等靠近土崩处。

他指出，为长远之计，他们将会展开进一步防范措施，欲进行兴建防护墙工程，目前已在估价中，预计需要耗资5万令吉。

民主行动党芙蓉区国会议员陆兆福前往土崩现场巡视时呼吁承包商能够给予该庙协助，提供一个优惠的价格，让庙理事会能够尽快展开这项安全的措施。

他指出，芙蓉沉香蜈蚣山天师爷庙，已有百年历史，也可谓是芙蓉地标性及旅游胜地，获得不少游客前来。

“所以理事会欲展开的安全措施，是有必要的。”

出席记者会者尚包括沉香州议员吴金财及陆兆福助理萧妙光。