『一带一路』存在地缘政治 土权吁政府公布白皮书 中南马新闻

（吉隆坡22日讯）大马土著权威组织（PERKASA）认为，中国倡导的“一带一路”计划存在地缘政治，将危害我国的主权和国家安全，并呼吁政府公布白皮书释疑。

同时，他们也建议政府成立隶属“经济策划单位”（EPU），以及土著议程领导机构（TERAJU）下的特攻队，监督一带一路在我国进行的工程计划。

该组织周六在吉隆坡召开一场有关中国投资的的圆桌会议后指出，如果在大马落实由中国提倡的“一带一路”计划，虽然可以在我国带来数项计划，并增进繁荣。

“但这个计划并没以我国土著为先，反而引入数以千计的中国客工来马，影响国人的就业机会。”

对此，该组织认为政府应该明白国人的担忧，尤其是在地缘政治、主权和国家安全。

“土权今日召开的经济圆桌会议，促请政府公布有关‘一带一路’的基本咨询或法令，包括我国土著是否可以全面参与有关计划。”

“政府应该公布一份白皮书，解释中国有关地缘政治计划对我国带来的影响，包括商业、经济、主权和国家安全等等角度。”

土权也认为，政府应该成立一个“大马-中国”的国际贸工单位，负责一带一路在我国的发展计划。

土权也提醒政府，应该同时参考其他国家在一带一路计划下的影响，例如斯里兰卡和巴基斯坦。

出席圆桌会议者包括民主及经济事务研究中心（IDEAS）执行长旺赛夫、马大经济发展与研究教授丹斯里卡玛沙烈、北方大学国际关系学院教授卡玛鲁尼占，以及土著经济行动理事会成员阿兹兰阿旺。