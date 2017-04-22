小车祸惹来10人围殴！男子被殴头盖破裂昏迷

（吉隆坡22日讯）小车祸竟惹来10人围殴！华裔中年男子被殴至脑部有2处瘀血，头盖也破裂，入院动了5个小时的手术，後昏迷2天才苏醒。

受害者为华裔男子黄金安（53岁，车商），他于14日（周五）下午，驾驶马赛地轿车路经怡保路时，意外与一辆摩托相撞，摩托骑士事后竟召来10人围殴他，把人打致重伤入院，黄金安目前虽已度过危险期，惟出现后遗症。

事主哥哥黄金星（57岁）指出，当天下午5时30分，他接获弟弟来电，指在怡保路发生车祸，由於当时正值下班时刻，因此当他抵达事发地点时，已是傍晚6时30分。

“当时，弟弟血流如注，但身旁完全没有人，只见地上有血迹以及车上丢满沾满血迹的卫生纸。”

“我先把弟弟送到附近诊所，但因诊所设备不足，再转送隆中央医院。医生表示弟弟只是皮外伤，并无大碍。我把弟弟再送回其住家，并吩咐侄女注意弟弟的一举一动。”

他说，当天晚上，他也由朋友载送到事发地点，以驾走弟弟的轿车，才听附近的保安人员说起弟弟在车祸后，遭10人围殴的事情。

黄金星今日在泗岩沫国会议员林立迎的陪同下，召开记者招待会时，如是表示。出席者包括受害者的女儿黄迈潼（17岁）丶外甥女曾薏宁（20岁）丶胞姐黄碧莲（58岁）以及胞妹黄碧丽（51岁）丶民主行动党直辖区副组织秘书游佳豪以及林立迎助理赖俊权。

黄迈潼指出，父亲回家后曾吐血，隔日早上就不省人事，左边身躯出现中风迹象，于是家人紧急送父亲进马大医院，发现父亲脑部有2处瘀血，头盖也破裂，需要动手术。

黄金星补充，弟弟在医院施了5小时的手术后，昏迷了2天才苏醒；在住院一周后，昨日顺利返回家中休养，而警方也在昨日向弟弟录取口供。

“我们呼吁案发当天的目击者可以现身提供证据，包括提供照片或影片，以便能找出肇祸者是谁。”

警方目前尚未逮捕任何嫌犯

此案的查案官尤斯曼受询时指出，警方目前尚未逮捕任何嫌犯，也未有证人主动前来提供证据，因此警方已要求附近可能摄录到事发当天情况的商家，提供闭路电视画面。

他表示，如果家属要知道最新进展，可以前来警局与他会面。

据悉，黄家是在车祸后，2度前往吉隆坡和冼都警局报案。

黄金星指出，弟弟虽然目前已经出院，但身上却出现后遗症，包括用餐会流口水丶需要他人搀扶以及视力受到影响。

民主行动党直辖区副组织秘书游佳豪也呼吁目击者主动提供证据，他的联络是012-2577441。

据了解，嫌犯在大街上围殴他人导致他人受伤，已触犯《刑事法典》第323（蓄意伤人）条文，刑罚是监禁2年或罚款2000令吉，或者两者兼施。