老翁遭撞後逃重伤卧躺路中 女巫裔司机伸援手救一命 国内新闻

（吉隆坡22日讯）63岁华裔老翁遭轿车撞後逃，受重伤独自卧躺在马路中央，所幸尾随轿车的巫裔女司机伸出援手，而未至丧命。

受害者李汉泉因伤势严重，头部丶双耳丶鼻子都是血，被送到安邦医院急救後，目前情况已经稳定，却因为脑部积血未除仍未清醒。

李汉泉的妻子曾嫦娣（61岁）不满撞後逃司机不顾人命的作法，马华班丹区会主席拿督梁国伟求助，势要揪出该名司机。

家属促目击者挺身而出，以揪出肇祸的司机，并且厘清车祸发生情况。

这起意外是於上周五（4月14日）晚上9时许发生，当时的李汉泉骑坐摩托外出找朋友，却在班登英达鸟达玛路与安邦工业区路附近的路口被撞倒。

梁国伟指出，事发时，曾有人目睹一辆酒红色的Alza轿车，曾在当地停顿一会儿，惟之又扬长离去。

他说，好心的巫裔女司在事发後致电话给医院求救，才救了李汉泉一命。

“家属也已经於在事发翌日向警方报案，因此希望警方也可以通过闭路电视等，揪出不负责任的司机。”

若有公众目击此事的发生，可以联络李健涛（017-4112188）或梁国伟（0196631327）。#