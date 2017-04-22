100人获捞啦啦执照 渔业局续开放威中南申请 北马新闻

渔业局发出首批100张打捞啦啦执照，继续开放给威中、威南渔民申请。

打捞啦啦的工具重达20公斤，甚至50公斤。

(威南22日讯) 渔业局官员指出，当局于昨日（21日）共发出100张打捞粉蚌（啦啦）执照予柔府至珍纳安海域一带的渔民。当局将继续开放给威中至威南海域渔民申请。

据了解，当局并没有限制渔民申请人数，不过，需依出现啦啦的海域发出执照，因为只限于相关海域的渔民提出申请。

“所以这次啦啦出现的海域是柔府至珍纳安，因此也只有威中及威南的渔民可以申请及获批准。”

打捞啦啦执照期限是由渔业局限定，并不是一个月申请一次，是依据海域啦啦量做出衡量。目前当局还未获得专家针对啦啦涉及的范围之实际报告，因专家的报告是要经过全方位的调查报告才能出炉，当局在目前阶段是先依据渔民的报告发出执照。

据当局的报告指出，虽然有渔船执照就可以提出申请，但是因为打捞啦啦不是一般的捕鱼方式，因它需要靠一支重达20公斤，甚至50公斤重的打捞工具才能作业，因此并不是一般渔民能够操作的打捞工作，所以至目前申请者也只有100人。

粉蚌（啦啦）在近17年以来，是第3度出现这些海域。第一次是在2000年，每二次是2009年。啦啦的涌现被渔民指这是天赐横财的良机，因啦啦有多方面用途，除了可以鲜煮食用，还可以冷冻及成为加工品。