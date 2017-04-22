槟行动党州委会拜访槟中总 曹观友：要推动政府政策 首先须保持经济发展 北马新闻

（槟城22日讯）针对有人指责行动党执政的槟州政府太“亲商”，槟州行动党主席曹观友今日特做解释。

他强调，要推动政府的政策，首要的任务是要确保持经济发展，虽然行动党没有经验执政，但在迈入10年头里，外资及本地的投资，还是让该党感到“兴奋”，因为在投资方面，槟州在全国还是排名第二或第三。

他说，在投资数额及项目继续增加下，加上行动党槟州政府的理财方针，才使到它有能力推出社会及包容的政策，即拨款扶助弱势一群、教育发展，这包括单亲妈妈、乐龄人士等等，这都是槟州政府包容政策实行的计划。

他认为，如果没有足够的资源，这些计划将不能实行，因为行动党为一个社会主义政党，虽然要确保弱势群众受到保障，但要帮助有关的群众，则必须搞好经济。

他重申，所以，在过去几年，行动党槟州政府积极推动以建设发展来支持经济发展的方针，加上理财能力，使到它在过去9年有不错的表现，以及它也承诺继续扮演有关的角色。他是于周六在槟州行动党州委会拜访槟州中华总商会时，如此指出。

他形容槟州行动党州委会拜访槟州中华总商会是历史性的首次，因为该党是通过政党与商会交流。今年３月，槟州行动党州委会已开始进行一系列拜访及与槟州团体交流，这从槟州华人大会堂开始，槟中华总商会为第二站，以及该党州委会也安排将拜访马来人商会、印度人商会、中元联合会及其它文教组织，进行交流。

槟州中华总商会会长拿督斯里祝友成感到高兴，能与槟州行动党州委会有一个具有意义的交流，让商会能了解政党、政府的施政方针及其它的课题。他说，该会也借此机会表达看法与意见，而该会邀请母会董事，尤其青商团领导出席，是要让年轻一代有机会了解政府政策及施政方针，以传达正确的讯息。

他希望在困难时期，政府能从旁协助，提供利商环境，使大家能在困难时期共度时艰。商会执行顾问丹斯里陈国平也有出席仪式。

佳日星：首长致函房长 要求日落洞建人民组屋

槟州房屋委员会主席佳日星透露，槟州首长林冠英于本月20日已致函城市和谐、房屋及地方政府部长，要求在槟城日落洞一属于英达丽水的地段上，兴建人民组屋。

他说，该地段面积合共为14.674公顷或约20英亩，若要兴建2000至3000单位的人民组屋为不成问题。他解释，这是因为在一般上，一英亩将可兴建120单位的组屋。他希望房屋部长能作出正面的回应，因为联邦政府没有任何理由说“不”。

他继透露，联邦政府在全国合共兴建约10万单位的人民组屋，但在槟州类似的组屋却只有999单位。他强调，槟州政府提出上述建议，是因为州内有很多的人民连中廉价及廉价房屋也没有能力购买，以及槟州也已监定可兴建类似组屋的地段。

他补充，虽然房屋部长已宣布联邦政府暂时停止实行非国阵选区的发展计划，但对方也表示，这也必须根据有关计划的情况才能作出决定，即一些计划也可能获准继续实行。