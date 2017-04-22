苏古玛：比2015年提高6% 去年肺痨病2万5739宗 北马新闻

（槟城22日讯）槟州卫生局主任拿督苏古玛指出，根据世界卫生组织2015年报告，全球共有1040万宗肺痨病，死亡案例则是108万宗。我国于2016年共有2万5739宗肺痨病，死亡案例为1945宗，比起2015年分别提高6%及15%。

他周六出席槟州世界肺痨日与麻风病醒觉活动时说，肺痨是槟州三大疾病之一，在2016年共有1385宗肺痨病，死亡案例有138宗，比起2015年有增加现象。此外，受感染的平均年龄是25岁至64岁之间，当中以男性居多。

他表示，肺痨病是通过空气传播且人人都有机率患上，他呼吁公众若发现咳嗽超过2周、发烧、夜间流汗、食欲不振、体重下降及咳嗽出血状况，赶快到诊所或医院做检查。

另一方面，根据世界卫生组织2015年报告指出，全球共有21万1973宗来自138个国家的新麻疯病病例，传染度最高的国家有印度、巴西及印尼，每年新病例高达80%。

苏古玛表示，我国于2016年有206宗麻风病，尤其在沙巴、雪兰莪及彭亨散布最高，槟州去年共有7宗新麻疯病病例。若发现患上麻疯病必须立即就医，否则将导致肌肉无力及四肢残缺。