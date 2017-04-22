“智能电话志愿巡逻”APP推出 成为手机民警灭黑 北马新闻

VSP手机应用程式推出短短1个月的时间，就有5000名手机用户下载使用。

民众可通过“投报及提供资讯”页面上载投诉讯息、地点、照片及视频。

（槟城22日讯）随着现在人人都有一机在手，你也可以成为“手机民警”来一起打击罪案！

我国首相拿督斯里纳吉、副首相拿督斯里阿末扎希及全国总警长早前配合第210届警察的到来，在警察训练中心为“智能电话志愿巡逻（Volunteer Smartphone Patrol，简称VSP）”手机应用程式（APP）主持推介礼。

目前全国共有1100万名手机用户，而马来西亚皇家警察（PDRM）也看好这项优势，并设计这款全新VSP手机应用程式，让民众成为警方的耳目，在一起警民合作下，联手打击及防范罪案，也可提升安全水平。民众可通过该手机应用程式作出投诉及分享情报，可投报内容包括：抢劫、盗窃、毒品、非法赛车、走私等案件，以及紧急处理的事件，如天灾和车祸等。

民众提供的情报将会直接发送到武吉阿曼警察总部控制中心、全国防范罪案及社区安全部的5名警官VSP秘书处，接着再发送给予各州属的警察行动中心，以方便作出分类工作。

6大步骤完成投报程序

在下载这款VSP手机应用程式后，民众只需透过6大步骤，就可以完成投报程序，而警方也会展开行动。

在开启这款手机应用程式后，民众首先必须登录及填写个人资料及电话联络，过后就可以到“投报及提供资讯”页面作出投报。

在此页面中，民众可以发送案发现场的全球定位系统（GPS）坐标，并且上载有关短讯、照片或视频，最后在点击发送及确认，一旦警方受到有关投报，警方就可采取行动。警方在接获情报后，会依据事件的重要及严重性，再给予回复或即时处理，有关投报者的个人资料将受到保护。

应用程式有三页面

目前该手机应用程式有三大页面用处，包括“投报及提供资讯”、“回乡资讯传送”及“各州警察总部的联络方式”。

“回乡资讯传送”页面主要是让民众通过此应用程式，传送资料告知警方屋主已回乡，以方便警方在当地加强巡逻及监视。另外，“各州警察总部的联络方式”页面除了有个州警察总部的地址及电话号码联络外，也特别设有谷歌地图。

此外，民众可从大马政府应用程式走廊（简称GAMMA）网站免费下载VSP手机应用程式。GAMMA集合所有政府部门开放的应用程式，并受政府承认及可信赖，供安卓Android、IOS和视窗操作系统的手机用户下载使用。