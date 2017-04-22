班台亚齐振华华小 吴泉成校长荣休 北马新闻

（槟城22日讯）班台亚齐振华华小吴泉成校长周五在教育局官员、全校董事及师生的祝福下荣休，为36年的教育工作生涯写下句号。

骆万泉：培育无数人才

振华华小董事长骆万泉在荣休礼上致词时为吴泉成校长感到开心，在教育工作生涯中，完成了其教育心愿，为国家社会培育了无数人才，延续了中华文化教育的使命，于此时此刻正式退休。惟他也感到忧虑的，是振华学校又送走了一位忠于职守，工作尽心尽力的好校长。

吴泉成从1981年在雪州沙白安南培明小学开始教育生涯，前后在8所华小任教过，可说是育才无数，桃李遍布北马。吴泉成在该校任职2年来，致力于建立一个信任、合作及支持的学园文化。这也促进学校成员，学生与家长之间的和谐友爱，正向思维及激发学习向上的心，其中2016年在政府UPSR评审考获100％及格率，便是一个合作共赢的成果。

此外，在共同决策的理念下，吴泉成与家教协会和董事会更合作无间，共同完成了校园内的多项建设，如：修建乒乓室，美化校园，改善食堂环境等。吴泉成在致词时也感谢董事、家协及全校师生给予他的信任及尊重，让他在掌校期间，得以顺利完成校务工作，同时营造良好的学习校风。