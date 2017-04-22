槟佛义医疗中心落成启用 林冠英建议槟城医院 征用监狱空地扩建 北马新闻

坐落在峇东的佛义医疗中心已启用。

周昌江陪同林冠英在纪念牌上签名。

（槟城22日讯）槟城医院空间有限，槟州首长林冠英建议槟城医院征用监狱部分空地，以兴建更多的医疗大厦。

槟城医院位于州元首府路，后方就是槟州监狱。基于槟城医院空间有限，已没有扩建空间，为此，林冠英周六早为刚落成的佛义医疗中心主持启用仪式时发表上述谈话。他说，槟监狱兴建于1860年，尚有一些空地，他建议槟城医院向监狱征地，或扩建洗肾中心，或兴建其他的医疗中心。

吁卫部放宽条件

惟，他并不清楚监狱空地属于卫生部还是内政部。他建议向卫生部先了解，后再向内政部了解。同时，林冠英也吁请卫生部放宽条件，让有经验的普通医生也能监督洗肾运作。他说，卫生部规定洗肾运作必须由泌尿科专科医生监督，但，我国的泌尿科专科医生有限。

他在致词时不忘恭贺佛义医疗中心落成和启用。他说，设置洗肾中心开销庞大，佛义医疗中心耗资超过800万令吉，36架洗肾机的费用则需要约160万令吉。根据他了解，在中央政府的津贴下，佛义医疗中心只向特殊病患征收20令吉的医药费用。如果没津贴，病患则需缴付90令吉的医药费。

他指出，槟州政府也分别在浮罗山背、甲抛峇底和诗布朗再也兴建洗肾中心，这3个地区一共拥有50台的洗肾机，每名病患必须缴付30令吉医药费，特殊病人则免收费。

由于设立洗肾中心需要庞大开销，所以他希望拥有更多组织能设立洗肾中心，协助有需要的病患。他也不忘吁请中央政府不要取消提供洗肾中心的津贴，毕竟人命关天。

蔡逢伟：比南利路洗肾中心将搬迁

马来西亚肾脏基金会首席执行员蔡逢伟指出，我国每年拥有7000人左右被诊断患上肾病，其中糖尿病患者占了60%。根据数据显示，糖尿病是导致肾衰竭的首要原因。

他也说，只要佛义医疗中心投入正常运作后，位于比南利路的首间佛义洗肾中心将迁至该处。至于位于哈密顿路的佛义第2间洗肾中心，则会保留，方便东北县肾病患者前去洗肾。

当天，出席启用仪式的嘉宾包括佛义医疗中心建筑物赞助人拿督斯里周昌江、槟州第一副首长拿督拉昔、公正党浮罗山背协调员拿督阿都哈林、佛义洗肾中心主席黄琮岚等。

建筑物以周昌江命名 5楼为吕明珠夫人纪念楼

位于峇东的佛义医疗中心整座建筑物以拿督斯里周昌江命名；5楼是以张仁才母亲，吕明珠夫人命名。建筑物内设有洗肾中心、物理治疗、中医治疗、辅导中心等。

周昌江：协助更多病人

拿督斯里周昌江在仪式上致词表示荣幸能成为该中心建筑物的赞助人，他希望能协助更多的槟州肾病患者。同时，希望能有更多人协助槟州肾病患者，有钱的出钱，有力的出力。

张仁才下周召开记者会

另一方面，早前人在外国的张仁才接受媒体电话访问时指，他会在下周召开记者会说明事件。

张仁才缺席启用礼 理事会或要求见面解决

佛义洗肾中心主席黄琮岚表示该中心系列活动结束后，理事会会召开内部会议，或会要求不满该中心处理献捐一事的拿督张仁才见面，想办法解决问题。

张仁才日前不满佛义洗肾中心处理献捐事项，并登报“抗议”，表示不满，同时声明保留法律诉讼权。张仁才缺席周六早于峇东的佛义医疗中心启用仪式。对此，记者针对此事，询及黄琮岚时，他回应说待系列活动结束后，理事会将开会讨论，也会想办法安排张仁才见面，寻求办法解决问题。

他强调，该中心有发函邀请张仁才出席上述启用仪式，惟张仁才缺席。当媒体在询及张仁才是否长期赞助佛义洗肾中心时，黄琮岚声称并不确定，这必须查回过去的捐款记录。他重申，佛义洗肾中心理事会会跟进引起张仁才不满的事件。