男子冒市局官员索钱 高渊2商家中招 北马新闻

(威南22日讯) 威省市议员方镁来揭发，一名皮肤黝黑的男子自称是市政局官员，在高渊一带，以商家店铺制造垃圾开罚单为由，实际是讨钱。

他表示，他是自接获部分已中招的高渊商家投诉后，向市政局进行确认，揭发该名男子并不是市政局员工 ，因此劝告民众要小心提防。

他说，该名男子皮肤黝黑，以摩托车代步，身穿的外套并没有市政局标志，而且手上持有的罚单簿子也不属于市政局。

“据我向商家了解后，该名男子指商家制造垃圾开罚单，也包括直接向商家要钱解决问题。”

他指出，有些商家为避免麻烦，就以为给钱了事，因已有2家误以为对方是市局执法人员，分别付了100令吉及10令吉。

“在我确认后，已确定对方不是市局员工。不过，当局还是会深入调查，以避免有害群之马的存在。”

方镁来呼吁商家不要轻易上当，即使有官员上门检查，也不该有给钱消灾的心态，最重要是要对方出示身份证明他们是执法人员。威南警方介入调查后，今午已逮捕该名男子，并证实对方是冒充市政局官员作案。