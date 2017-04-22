重质不重量 华裔恐成少数民族 北马新闻

报道：丁伟伦

现今年轻华裔家庭奉行节育观念，一子一女凑个“好”字就已足够，很少再追随上一辈的多子多孙多福观念，生育3个以上孩子。

近年来，华团及长辈虽不断鼓励年轻夫妻多生育，但在经济条件及生活压力的考验下，时下大部分年轻人都宁可“重质不重量”减少生育，以致大马华裔人口逐年下降，造成与其他种族人口比率悬殊加大，未来华裔更恐成“少数民族”。

然而，尽管家庭经济成为生孩子最重要的前提考量，还是有不少年轻夫妇，为了传承中华文化、为了让孩子多几个手足，摒弃节育观念，养育3个以上孩子。

华裔人口下降非大问题 政策方向思维影响政治

（槟城22日讯）虽然华裔人口下降多少会影响政治，但是随着社会改变，人口数量不再是重要问题，真正影响政治的是政党的政策、方向及思维，富有影响力的政党才可改变人民的思维，获得选民的唯一一票。首相署部长拿督斯里魏家祥周五指出，我国华裔人口已从独立初期的37%跌至去年的23.4%，长远来看这将对大马多元种族社会及政治产生变化。据大马统计局的数据，2016年的人口达3170万，巫裔、华裔、印裔分别占68.6%（2174万6200人）、23.4%（741万7800人）、7%（221万9000人），其他人口占1%（31万7000人）。

针对华裔人口逐渐下降趋势，时事评论员拿督谢诗坚博士受访时指，我国在独立后就可见华裔人口有下降现象，而一般华人家庭成员逐减，孩子人数平均2至3人。

他表示，早年前也有呼吁华裔多生育的声音，但生和养小孩不同，尤其随着私人主义的社会制度普遍下，华裔须为家庭负责任，并在乎孩子的教育为先。“虽然近年来巫裔人口有受到控制，但他们孩子的教育及就业待遇不会有太大压力，但对于华裔却是相当压力。”

他直言，华裔人口下降肯定会对政治有影响，这是因为直今我国的政策还是以种族主义作为分界线，但并不可作为标准。这是因为在政党成立时就有种族主义，以致到现在无法扭转的局面。

不过，他指选民现在更在乎的是政党的政策、方向及思想，是否可提出新理论或理念，而整体政治趋势并不是华裔可以改变，而华裔也要改变思维，并懂得团结及珍惜目前拥有的代表权。他认为，现今选民都有自己的判断能力，不以种族眼光来投票，所以鼓吹华裔多生产并不实际。

“在前两届大选中，华裔都投给反对党，这证明政党的政策及方向是比种族变化来得更重要。如果要拿回华裔选民的心，每个政党都该自我检讨，因为以长远来看，每个政党都有相同的机会，关键是他们的政策是否可以得到认同。”



若要改变华裔思维 政党须治根树立典范

谢诗坚认为，虽然华裔人口减少，但是经济影响并不大，反之是影响就业及教育偏差，而政党应该从教育政策下手。

他说，若要改变华裔思维，政党就一定要自己治根，并树立起典范，这才得到人民认同，这也是国阵成员党必须要检讨的。他表示，现在人民在投票前，或会观察国家未来做考量，而且不希望用种族主义来思考。“但是，在面对方向、平等及种族问题，在没有获得改善下，人民就会求改变”。

他直言直到今天，人民还没有看到一个大的方向及大蓝图来解救的状况，反而只示出国家的危机、弱点及将来的挑战。