华裔人口下降冲击大 社论

我国华裔人口从独立初期的37%跌至去年的23.4%，换句话说，华裔人口从独立至今，整体上下跌了13.6%。华裔人口的逐年趋降是个不争的事实，而且这个趋势仍然会持续下，因此，华裔人口佔全国人口比率未来跌破20%恐怕也是指日可待。

华裔人口比率的下降是相对而言的，并不是华裔人口数十年来处于停滞或不增反减的状态，而是相对于友族同胞人口的迅速增长，而华裔人口的增长则明显放缓，这当中原因是多样的，而华人社会则更多的基于经济的考虑和生活品质的要求，普遍存在迟婚、节育的观念，或者美其名为“重质不重量”，尽管清楚华裔人口数量江河日下可能产生的各方面冲击，仍然陶醉于“菁英阶层”的自我安慰。

近年来，华裔人口下降的问题经常被提起和讨论，一些社团组织甚至呼吁华人家庭多生育并给予象征式的补助，但自然是没有什么效果，无法扭转即成的事实。其实，因生育率放缓导致人口下降并不只是我国或者华裔面对的问题，而是世界上许多国家也同样存在的问题和困扰。只是，由于我国的特殊情况和种族政治的结构，当华裔人口的持续下降，导致长久以来维持的政治共享和各方面的平衡被打破，那对于华社的冲击将是巨大的，也是令人担忧的。

我国虽然是个多元的民主国家，一直以来标榜各族共治共享，但是种族政治的架构却也是相当明显的，而民主选举是一人一票，每张票无论“品质”，作用都是一样的。选举的目的是胜选，在某种程度上是“人多好办事”，而在种族政治的框架下，当一个种族的选票数起不了决定性作用，或者可以被“忽略”的时候，其各方面的权益就会轻易的被侵噬。我国目前的一些政治现象，从中或许就能看出一些端倪。

从独立至今，我国秉持“导中求同，同中存异”各族协商共治的政策，但随着种族人口版图的变化，这种治国精神是否能得到延续，目前看来是个疑问。当华裔的政治权力逐渐被削弱，无法在决策权发挥作用，是否依然能保持“重质不重量”的经济优势而不受冲击，这是值得华社认真思考的。#