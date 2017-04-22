物价如洪流，学生多口水

文：董恪宁

国家转型，磨蹭拖沓，提纲说了又说，明细谈了再谈，早前2020年的终点线，如今往后推迟30年，目标定在2050年了。不论朝廷当权的衮衮诸公有何头绪，总而言之，领导现在纷纷开启了巡回之旅，通过TN50之论坛，听取民意。

好了，拉了大队开到拉曼大学学院文良港总校，在场的有未来首相人选的青体部长凯里以及马华公会总会长，兼交通部长和是拉曼大学学院理事会主席的廖中莱，一同参与。

新闻说，与大专生对话，前后长达3小时，全程还透过了拉曼大学学院脸书专页直播；一如既往，好话说完，接下来出现的声音，全是年轻人一地的口水，议论生活成本之高涨、公共交通的糟糕，还有国族认同的耐人寻味。

《当今大马》报道，大专生挺身坦言，尽管政府落实了最低薪金制，这些职场的新秀所得的月薪涨幅，远远追上变本加厉的通膨率还有暴涨的物价，遑论想要买车置业了。

什么意思？站出来讲话的代表和大家分析，以前面包一个50仙，现在则卖80仙。诸如此类，谁不知道呢？可是，高官既没有看到这一切，似乎也没有感受了民间的困蹇。

可是，时代到底不同了。火眼金睛的大专生，实在太多太多了。他们举例，首相纳吉到吉隆坡十五碑购买一碟有鱼有菜的杂饭，还了2令吉50仙；报章为之广泛报道。

事实上，可能吗？学生据实公开报告了他们生活的那些体验：“我们吃饭，则要用上9令吉80仙。”语毕，共鸣四起，记者笔录：“现场大专生纷纷欢呼和拍掌，以示支持。”

所幸廖中莱回应，总算愿意承认，大学生起薪，追不上物价遽然上升的脚步。廖中莱想起自己的过去：1980年代国民大学毕业，实得工资1000令吉。时光荏苒，倏忽接近30余年，情况如何呢？

廖中莱显然搞不清楚实际的状况，点评此事，把时间点都搞乱了：“20多年的今天，实得工资只有1600令吉。若你计算3%通膨率，这表示我们工资上涨幅度低过通膨。”

20多年？自1980年算起，早有37年。我们推算一下，自可体会当今不知“今夕是何夕”：1961年出生，25岁走出校园，当是1986年，屈指一算，已是31年的光景了。廖中莱怎么说那是20多年往事？

不管怎样，纵然那是20年前，相较20年前的日子，1997年的马来西亚，似乎也没有今日的如坐针毡。因为国油还可以出手搀扶，油价当年始终维系在OK的水平，可是，现在呢？

若是30年前，更不待言。廖中莱想必记得，当时文良港周遭社区的一碟碟杂饭，可能只卖一块钱，说不定档口另有中国茶供应。30年后，沧海桑田，一切都变贵了。

与2016年3月相较，国家统计局发布的数据显示，2017年同月的通膨率高达5.1%，是2008年的5.7%以外的次高水平。此外，本国交通运输的指数也一口气急速地上升23%。那么，大选之后呢？

可是，算计了选票，顾虑了政权，眼下的台上，不论朝野的政党，他们的柔情似水，洋洋洒洒的n次保证；雷霆万钧的演说，几度让大家听得沉醉，毫无保留也不知道后悔。

最终，大选的潮水一旦消退，物价恐怕则像难收的洪流。长长来时路一个个大专生走得太憔悴，谁也没有余力伤悲，总算认真体会，为什么我的选票不再随便给。那个时候，不知道这个国家的经济转圜，还能不能在2050年一蹴而就。