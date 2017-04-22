菲律宾防长登中业岛 中国隔空警告 国际新闻

（马尼拉22日综合电）菲律宾国防部长洛伦扎纳周五搭乘军机，登上与中国有主权争议的中业岛宣示主权，但在飞行途中遭遇中方以无线电喊话，双方于空中相互宣示主权。与此同时，菲律宾渔民也传出在南沙群岛遭到中国海警射击驱离。

据报道，洛伦扎纳当天联同武装部队总参谋长及约40名记者，乘坐C-130运输机及另一军机，登上与目前由菲方控制的南海中业岛（菲称帕加萨岛），宣示主权，并在岛上升起菲律宾国旗。

菲律宾目前在南海占领9座海上地物组成的自由岛群，其中面积最大的是中业岛，是南沙群岛中仅次于太平岛（由台湾控制）的第二大岛。

洛伦扎纳表示，此行是受总统杜特尔特所托，登岛巡视，确保尽早落成多项设施，包括渔港、太阳能发电站、淡水厂及改善驻军的居所，又宣布计划在中业岛修建码头、扩建机场跑道，并将该岛开发为观光景点及海洋研究中心。

他又透露，军机在飞往中业岛途中，接近渚碧礁时，中国解放军至少四次透过无线电警告他们进入中方设施外围，要避免误判情况；菲方机师则回应指，他们是在菲律宾领土上空，双方未有发生不愉快事件。#