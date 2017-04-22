恐袭后玛琳勒庞支持率上升 仍不敌马克宏 国际新闻

（巴黎22日综合电）在法国巴黎恐袭后重新进行的最新民调显示，极右总统候选人玛琳勒庞的支持度稍微上升，惟仍然不敌前经济部长兼中间派独立候选人马克宏。有分析认为，马克宏将会顺利在首轮及次轮投票中击败玛琳勒庞，登上总统宝座。

法国周刊《观点》的民调显示，排名第二的玛琳勒庞支持率上升了1%，达到23%。虽然马克宏的支持率下跌了0.5%，但仍然以24.5%些微领先玛琳勒庞。而保守派候选人菲永及极左候选人梅朗雄，则双双下跌了0.5%，同样仅得19%的支持率。

虽然马克宏与玛琳勒庞的支持率贴近，但分析认为马克宏很有机会通过第一轮的投票，然后在抛开其他候选人后，他将会在一对一对决中轻松击败玛琳勒庞。

选民称不改变决定

另一方面，媒体访问了巴黎选民，有受访者表示，恐袭不会动摇她支持总统候选人、前总理菲永的决定，因他主张即时处理恐怖分子的名单。亦有受访者表示，欧洲各国要合作打击恐怖主义。

居于巴黎西北郊区的布雷尼太太，是已退休的大商业机构高层人士。她称：“我已定了投右派菲永的票，现在更加不会改变决定。因为他是唯一主张把恐怖分子名单须即时处理的总统候选人，不能再耽误时间了。”

从事文化教育工作，居于巴黎西南郊区的梅雅太太表示，她是中间派的候选人马克宏的支持者，她不会因恐袭而改变决定。她认为，恐怖分子选择在重要日子及地点施袭，是有心扰乱法国，而恐袭根本防不胜防。