台坚强母亲捐车祸亡儿子器官 助5家庭重生 国际新闻

（台北22日综合电）“既然注定留不住，就勇敢祝福他。”台湾一名母亲今年2月间替因车祸脑部重创的儿子作出捐赠器官的决定，助五名等候器官捐赠者重生。该名母亲周五出席台中荣民总医院（台中荣总）的“器官捐赠签署活动”时表示，儿子“佑佑”曾多次报梦安慰她：“妈妈别难过，我过得很好！”

在周五的活动上，台中荣总请来歌手黄小琥为活动代言，鼓励市民签署器官捐赠同意书。作为器官捐赠者家属的刘母，想起22岁早逝的儿子不断流下眼泪。

刘母表示，自己育有3儿1女，女儿在25年前一场车祸中不幸离世，两年后她以35岁高龄再诞下孻子佑佑。刘母称佑佑十分贴心，经常跟她撒娇说：“妈妈好辛苦，我长大后一定要让妈妈过好日子！”

但今年1月底，佑佑骑电单车外出因道路施工未设警示，当驶过突起的铁板后翻车脑部重创，自此佑佑便没再醒来，昏迷18天后，刘母决定代儿子签署器官捐赠同意书，捐出儿子的心、肝、肺和两颗肾脏，帮助5个等候器官捐赠的患者重生。

刘母认为儿子走了，却换来5个家庭重生，又指今年的母亲节会是一个“令人伤痛却充满爱、最特别的日子。”