纽西兰车祸下半身瘫痪 狮城女子遇真爱美满幸福 国际新闻

（新加坡21日讯）真爱！美女在纽西兰开车出车祸，导致胸部以下瘫痪，遭同行男友抛弃，回新后却遇到真名天子，不介意她的残疾，年底娶她过门之前，再重游车祸故地，完成当时的旅程。

林静仪（34岁）与前男友在2014年7月到纽西兰自驾游，两人从北岛开车往南岛途中不幸遇车祸，车子在皇后镇一带打滑撞上一棵树。掌驾的她脊髓受创，导致胸腔以下的部位瘫痪，自此须坐轮椅。

她受访时说：“前男友两根肋骨骨折，我们在纽西兰呆了四个月。我们后来分手……不能怪他，因为每个人接受残疾的程度有限。”

发生车祸之前，林静仪是圣淘沙名胜世界海豚园的营运部门职员，后来因行动不便，公司安排她调换部门，目前当任当行政人员，让她很感激。

除了获得公司和同事们的包容，让人觉得更温馨的是，林静仪回国后遇到了真名天子，她通过朋友结识了工程师男友胡伟健（27岁），两人即将在今年12月结婚。

她说：“他从未埋怨过，我从未听他说‘太麻烦了’。他的耐心和关怀感动了我，也给我再相信爱情的信心。”

“我会在公共场合和他牵手拥抱，表达我对他的感情。跟他在一起，我感觉自己四肢健全。”

林静仪也透露，两人今年7月将重回车祸故地一周：“除了回到医院治疗，这次我也会和未婚夫一起完成当时的旅程。”

接受须一生坐轮椅事实

动完手术房后，林静仪很快便接受自己瘫痪，必须一生坐轮椅的事实。

她忆述，虽然车祸发生后她被困在车里，但她仍有意识，她当下开始担忧自己的未来。

她说：“我马上感觉不对劲，因为下肢完全没有知觉。不过，整件事发生得太快，我从手术房出来后，很快地接受了这个事实。”

“若我说不伤心是骗人的，但我也只能接受事实，继续过生活。”