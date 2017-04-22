国行7月起落实 车险价格自由浮动 国内新闻

(吉隆坡21日讯)从今年7月1日开始，国家银行将落实新的车险自由浮动价格机制。

在该项机制下，一号险和二号险的保费将由个别保险公司决定，而三号险的保费则是继续以费率(tariff rate)计算。

国行助理总裁周清莲周五表示，保险公司可根据各自的风险评估方式来计算保费，除了投保额、车龄、车款及引擎容量外，还包括司机的年龄、汽车的安全防盗系统、交通违规记录、在路上行驶的时间、以及汽车停放的位置(在盗窃的高风险区)等。

他是出席“车险自由浮动价格机制”简介会时，如是指出。

她表示，不同的保险公司可能有不同的保费，因此，即使同一车款，保费也可能不一样。

她鼓励驾驶人士在车险到期前的1个月货比三家，决定最适合本身需求的保险产品。

她也表示，保险公司同时亦必须将本身的评估方式交由国行过目，避免市场出现恶劣竞争。

她说，新机制让消费人根据本身的需求购买车险，例如只在周末开车的驾驶人士，也可以根据汽车使用的时间长短决定保费。

她指出，保持良好记录的司机，无索偿折扣(NCD)最高可达55%。

此外，周清莲表示，目前有一个工作委员会正在与相关部门包括陆路交通局、交警探讨，以通过当局的资料库收集驾驶人士的驾驶资料。