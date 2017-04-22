魏家祥：人口下降影响政治 华裔须随趋势调整思维 国内新闻

（双溪龙21日讯）首相署部长拿督斯里魏家祥指出，我国华裔人口已从独立初期的37%跌至去年的23.4%，下跌了13.6%。从长远来看，这将会对大马多元种族社会产生变化，华裔在应对这趋势所带来的影响之时，也必须调整思维，不能再固步自封，从本位思考各课题。

魏家祥认为，在政经文教方面，华裔人口的下降对经济方面影响不大，但对政治肯定会带来些许变化。

“例如，某个政党可以标榜多元种族，但回到政治现实，他仍要估算机会的大小，如答案是‘没’，就不‘上场’，包括反对党也是这样。”

他说，很多地方领袖都呼吁华裔多生育，可能大家听闻这“论调”后会说“重质不重量”。不过，政治方面，在票箱民主和一人一票制的底下，不论“质”多高，每张选票的作用都是一样的。

“‘重质不重量’可能是个好听的口号，但是随着人数减少，在一人一票的原则下，大家都是平等的。假设情况过于悬殊，你的参与与决策权，经过这票箱民主投选出来结果，还会是一样的。人多肯定占尽优势。”

他是在出席“马来西亚华人人口的趋势与挑战”研讨会后，于记者会上，如是披露。出席者也包括拉曼大学校长拿督蔡贤德教授、副校长李仕伟教授、马华副总会长兼主题演讲者拿督何国忠等。

魏家祥指出，世界各国家拟定政策时，都会以全民为出发点，如住在偏僻地区的人口属于多数民族，掌政者在发展基本设施和政策时，肯定不会忽略他们。

他说，现今大家可能感受不到变化，但如果人口跌至15%或10%，定会有些许冲击。

“以前我们有1万个民间团体，但如果华社成为少数民族，这些团体能发挥的功能和作用，也无法比以往仍有37%的人口那么大。不只是大马，其他国家皆是如此。”

魏家祥说，过去一甲子，我国都秉着“异中求同，同中存异”的政策，但在这情况下，现今也面对一些冲击。

华文不再只是华人教育 应去除种族宗教化

魏家祥指出，乡区人口迁移，学校存亡面临挑战的问题并不只局限于华小，淡小和国小同样也有类似情况。

他指出，政府不会因为人口迁移，学生人数减少而关闭学校，这些学校其实都是“自然死亡”。

“有些学校仅剩2位学生，有人建议合并，但也有人拒绝，又或者有些人因情感问题，拒绝搬迁学校。这些问题我们都会遇到，不能以局外人的角度看待问题。”

他说，该危机存在多年，政府不曾主动要求搬掉或阻止搬迁。根据统计，1999年至今，教育部已发出108封搬迁批准信。

他说，曾有4所学校学生人数不到10人，搬迁后的人数却可增至5880多人。这也意味着虽然华小没增加，但搬迁后规模不一样，学额也增加了。

他说，现在有很多人把孩子送入华小，但他们都未必是华人，而过去祖先南来大马时，都是华人在读华文教育。

“华文及华人教育是不一样的。不过，人是很矛盾的，有时我们看到友族同胞能说一口流利中文，会很开心，但也有人扭曲成华人的饭碗快没了，即都以种族角度来看待。”

他认为，有关的课题值得深思。他说，大家也不能因为友族同胞能说流利中文、精通中华文化，而却因为宗教及肤色的不同，而排斥他们。

“随着全球的走向，我们应该去掉种族化、宗教化。华文教育不再只是华人的教育，在有关方面，我们都该做出一些调整。”

何国忠：全球化共享资源 人才竞争不再限于大马

何国忠披露，全球化必然带来人才流动，大马作为人口只有3000万的新兴市场，人才的就业与流动随着全球化的进程，变成大势所趋，所以人才的竞争已不再局限于大马这片33万平方公里的范围内。

他说，以全球化角度看待人口，大家会强调人才规模比人口规模重要。人才资源是全球共享，发达国家都要争取人才，中国与全球化智库的调查表明，重视人才流动、人才吸引，最典型的例子是美国，新加坡也处于前沿位置。

“美国有41%诺贝尔获奖者是移民，电子工程研究生71%来自中国，42%理工科的博士来自其他国家。”

何国忠认为，人才流动一方面要重视本身人才，另外也要重视吸收外国人才，以达到互相激荡、共同提升的效果。

需推动教育国际化

何国忠认为，我国有必要推动教育国际化，在各阶段吸收更多来自不同国家的人才，通过丰富我国教育多元化特征，进一步提升大马整体教育水平。

“如果我国人才，特别是华裔人才如能为外国吸收和重用，这说明我们的教育制度有能力培养适应全球市场所需的人才，另一方面也揭示我们教育制度有培养外国人才的能力。”

另外，何国忠也认为，我国有必要贴近全球动向，改变思考模式，更新研究视角来理解人口问题，进而提出突破旧格局的可行方案。

他指出，华裔人口增长放缓，已是不可逆转趋势，在民主社会，族群人口比重下降，必然影响族群的民生权益。

他认为，如何结合重质思考，保障华人族群各项权益，是华社需思考的重点。