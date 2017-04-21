“喂，哪位？” 接电话不必给6块钱 北马新闻

（槟城21日讯）来自英国的收费电话？近来网络流传，多人接获来自英国的神秘电话，在电话响一声后就会挂断，而网民流传只要接起电话便会被征收6令吉电话费。

社交媒体广传一则短信，指来自英国的电话号码+447417942301或+447417942302，而且只要电话用户接起电话就会被征收6令吉通话费，引起网民热议。许多网民纷纷现身说法，表示曾接获来电，但因为响声短，所以来不及接电话，更有网民笑言接获英女皇电话。

记者获悉后到多个诈骗电话及电话号码查询网站搜证后证实，该电话区号为+44的电话号码的确来自英国，也是合法注册的号码，惟多个网站均无显示号码注册用户身份，也在截稿时并无接获任何确实证据，指该电话号码为诈骗电话。

有网民指出该电话可能是采取对方付款（Reverse charge call）方式，待用户接听电话后便会被逼付费。然而，根据一般的对方付款方式惯例，接听方在接获此类电话时，会被通知拨电者身份及确认是否同意付费，因此网传的一接电话就扣费的可能性不大。

此外，大马各电讯商目前的营运方针，一般情况下在国内接听国外电话是不会被征求额外费用。同时，大马各电讯商并无与境外电信运营商签署声讯台特殊计费方面的结算协议，因此国内用户就算回拨上述电话，也只会照该公司的国际长途电话费用结算，不会被征收额外费用。

记者亦发现，中国曾在多年前出现类似流言，指用户在接听国外电话后遭索取高额费用，而新华社亦在2008年4月16日就曾发文辟谣，指类似流言不实，所谓高额吸费实为不法分子推销群呼设备的欺诈宣传。

据了解，类似的响一声电话有多种情况，一是拨打者为了测试用户的手机号码是否为有效号码，以便搜集用户资料做进一步发送垃圾简讯或者推销电话；二是引诱用户回拨电话后，伺机对回拨用户进行诈骗。

电讯公司已封锁2号码

当记者致电一家电讯公司查询后，该公司公关部发言人证实，用户并不会因为接听这类电话而被征收任何费用。他指，该公司的确接获不少客户通知，及查询是否会因为接到这通电话而被收费。

他也指出，该公司目前已封锁了广为流传的2个+44电话号码，至于其他网传的号码，该公司则因为没有接获投报而暂时没有处理。 “若用户有任何疑问，可以向该公司询问”。