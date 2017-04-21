柔王储会见反贪会高层 提供足协人员资料助查 国内新闻

（新山21日讯）刚上任大马足总会长的柔佛王储东姑依斯迈昨日与反贪会高层会面，主动提供足协所有人员的背景资料协助调查，以整顿足协长久以来涉嫌贪污舞弊问题。

反贪会今日发文告指出，东姑依斯迈在与反贪会首席专员拿督祖基菲里的会面中，主动提供足协旗下所有足球员、裁判、各队官员等所有相关人士资料，以协助反贪污会整肃足协贪腐问题。

“东姑依斯迈给予全力支持，将有利于维护体育活动的干净与自由，打造我国足坛廉洁公正，我们对此表示感谢。”

文告提及，与东姑依斯迈会面的官员，包括有反贪会副首席专员（行动）拿督阿占巴基、柔佛州主席拿督阿兹米、大马足总秘书拿督哈米汀。

我国足球在上个世纪60至80年代曾经处于亚洲的顶尖水平，直到90年代初期暴发踢假球事件，多名球员被迫提早退休或长期禁赛，国家队从此一蹶不振。

假球已非新鲜事

在我国，假球已经并非是一件新鲜事，上月6日，大马首要联赛的比赛—大马印裔球会以2比7不敌玛拉工艺大学。印裔球会主帅雅谷约瑟夫在赛后称，这是他执教20年以来，遇到的最大败仗，他怀疑有球员卷入假球。

本月6日，反贪会逮捕3名来自大马印裔足球会的球员，以协助调查有关收取贿赂打假球案。

初步调查，他们在过去几年都有参与赌球活动，至今已收取约10万令吉的贿金，除了3名球员，反贪会也逮捕和扣留一名卜基调查。

向反贪会提交千人名单 吁其它球会仿效

大马足总会长柔州王储东姑依斯迈说，他已提交一份千人名单予反贪污委员会，呼吁其它球会仿效此做法。

他指出，他完全配合反贪会调查，已将一份包括球员、教练、裁判和足总员工等的千人名单交给反贪会，好让反贪会监督每名球员及每场赛事。

他呼吁，其它球会仿效该做法，将球员名单交予反贪会。

他今天联合其他成员开会后，在记者会上这么指出。

关于备战东盟运动会及亚洲足协杯，东姑依斯迈说，他将与各球会跟进及讨论，希望各球会可派优秀球员出征。

“特别是这届东运会将在我国举行，我希望可交出漂亮成绩单。”

他还说，为备战以上两场赛事，球员可能会在中国备战训练，但因经费缘故，还需再进一步讨论。

至于国足总教练人选，他说，会议已讨论合适人选，但暂不透露详情。

国足主帅拿督王金瑞说，球会将选出20至30名球员参与备战东运会训练，最终将派23人代表大马出征。

他指出，有关备战时间表将在斋戒月期间出炉，但不论在哪里训练，最重要的是有时间备战。