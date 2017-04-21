公青团安邦区团长 因假口供文件挨告 国内新闻

(吉隆坡21日讯)早前因28岁就坐拥豪宅名车及“拿督”头衔被人质疑其财富来源的公青团安邦区团团长拿督阿当罗斯里，今日因为涉嫌向反贪会提供假口供及假文件，被反贪会以6项控状控上法庭。

在6项控状中当中，两项涉及提供假口供，而抵触《2001年反洗黑钱及反恐融资法令》第32(8)(C)；另外4项控状则是因为提供假文件，在《2001年反洗黑钱及反恐融资法令》第89条文下被控。

控状上指出阿当罗斯里分别在今年2月10日及2月22日在布城反贪会提供假口供及假文件。

以上两项罪的最高刑罚是罚款300万令吉或监禁5年，或两者兼施。

面对6项控状，阿当罗斯里不认罪，最终获准以30万令吉及一名担保人保外候审。

另外，法官阿兰丁也谕令阿当罗斯里交出国际护照，但有必要时可向法庭申请取回护照，而法庭将会根据申请理由做出考虑。

去年，巫统大港区部主席拿督斯里嘉玛尤努斯揭发阿当罗斯里年纪轻轻便坐拥豪宅名车，令人质疑财富来源。

阿当罗斯里之后遭反贪会调查。

至今，反贪委会在调查过程中，充公5辆豪华车子，分别是迷你库柏、宝马5系列、马赛地C200款、奥迪A6与丰田Vellfire休旅车。

阿当与妻子名下的8个银行户头也一并被冻结，这8个户头共有21万2461令吉41仙。