涉贩运5万令吉海洛因 夫妻落网面临死刑 北马新闻

(亚罗士打21日讯)一对夫妻涉嫌贩运总值5万令吉的2.26公斤海洛因，停在莪仑休息站时遭警方逮捕。一旦罪成将面对死刑。

吉打州警方肃毒组主任希尔米表示，这对年龄分别29岁及38岁的印裔夫妻是于4月20日约下午4时20分，把轿车停放在朝向北部方向的莪仑大道休息站时，被在莪仑及双溪大年区展开取缔行动的警方肃毒组逮捕。

他说，当时两人乘坐一辆国产车停在休息站的罗里停放区，因此引起警方怀疑并谕令两人打开车门。

“警方进行检查后，在前座乘客座椅下发现一个黑色塑胶袋，里面含有用报纸包装的块状，内有5个透明包装疑是海洛因。”

他表示，警方当场将两人逮捕，调查后发现两人在莪仑及双溪大年一带贩毒。

“警方相信这些市价5万令吉的海洛因，是要贩运到莪仑和双溪大年，警方将向法庭申请延长扣留这对夫妻。”

他说，警方援引1952年危险毒品法令第39B条文调查此案。此条文下，一旦罪成，唯一刑罚是死刑。

这对夫妻皆来自居林，为夫者是一名劳工，为妻者则没有工作。