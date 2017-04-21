无需远赴日本 5年后本地也可赏樱花 北马新闻

（北海21日讯）本地樱花抢日本客！

威省市政局主席拿督麦慕娜期待今天种植的大马樱花（风铃木）5年后在北海海滨路盛开，届时大马人民或考虑在本地“赏樱”。

她指出，3月、4月、7月及8月的是盛开季节，届时，海滨路会是槟民聚集赏花纳凉的好地方。

“一家大小聚餐、自拍、摄影取景、甚至可能成为庭院婚宴的场合之一。”

麦慕娜指出，市政局在打造新北海，原本可以通过招标工程展开，但经过研究，决定推动4P计划，即集合民众、公共机构、私人界及合作伙伴的4P力量，打造属于北海人的北海地貌。

她是主持威省市政局配合4月22日地球日，与THINK CITY有限公司、IHS MARKIT三造，在惹兹班台的植树活动，种下22棵不同品种的树木，包括大马樱花，并沿着海滨路至海峡花园进行大扫除。

出席者有THINK CITY 有限公司执行董事韩沙、新北海计划负责董事慕拉里，IHS MARKIT’S 大马营运董事经理薇米等。

还有种牵牛花和红厚壳

谈到5年后大马樱花即风铃木紫、白、粉红与黄色花朵盛开，篱笆上朵朵紫蓝牵牛花色，还有红厚壳树上金黄色的花朵，麦慕娜脸上充满期待与兴奋。

她说，通过民众力量的参与，塑造的是民众对北海土地的归属感及热爱，注入热情的力量，让地方上的建设有生气，不再是冰冷的感觉。

“这是一举多得的方式，市局队伍能融入人群，知道群众的回应，参与的私人界会累积经验做得更好，合作伙伴们亦能投入资源奉献社会。”

“更重要是地方的发展有民众的参与，而民众对这一片土地的归属感将能减少公物遭破坏成份。”

民众盼提升游乐场设施

麦慕娜说，去年市政局在海滨路联办大扫除及地方发展你决定的展览，回馈收集之后，民众其中一项要求是在北海外环公路及海滨路中间隔离位置，种植更多的树木，将往来车辆的减低噪音干扰和绿化环境。

她说，民众的回馈反应中更希望地方政府提升海滨路花园游乐场设施。

她称，第一阶段大扫除之后，威省市局联合其他单位正进行第二阶段的植树计划，接下来亦会提升花园及游乐场的设施，逐步落实民众的需求。

风铃木俗称“Tecoma”，有紫、白、粉红与黄色4种，称之为大马樱花，每年3月、4月以及7月、8月均是盛开季节。其它种植的树木有红厚壳（胡桐），牵牛花以及其他遮阴景观树等。