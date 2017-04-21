威南海域盛产啦啦 引来阔别8年花螺 北马新闻

（威南21日讯）威南海域盛产粉蚌（啦啦），也间接引来阔别8年的花螺。

渔业局也在本周五发出打捞执照给申请者，这次当局是要每一位申请者必须亲自领取，所以，在周五渔民们都放下工作前往拿执照。打捞啦啦执照是每个月更新，一次50令吉，渔民们也被规定一天只可以打捞一次。这次所发出的执照数量有待当局统计，包括出现啦啦的海域范围。

啦啦在这17年以来，第3度涌现威南海域，每次约相隔8年出现一次。每当啦啦季节，就非常吸引公众购买享用，但大家都面对清洗啦啦泥污的难题。

周惜清：海水浸啦啦吐污泥

海鲜业者周惜清（亚燕）接受访问时，教导读者清洗啦啦的窍门。她说，餐馆业者的啦啦都利用海水浸，让它慢慢的吐出泥浆。而家庭煮法，是先让啦啦浸在咸水中，即约6公升水加一小把盐，让盐溶在水中然后放入啦啦浸约1小时至3小时。

“家庭式浸啦啦的时间较短，因没有用到过滤系统，会导致啦啦因为水肮脏而死亡，所以浸3小时后烹煮是最理想的时间，这时的啦啦还很新鲜。”

她说，放太多盐会导致水太咸，这会导致啦啦快速死亡，也无法让啦啦吐出污泥，所以盐的份量要拿捏到刚刚好的咸度。啦啦是在海底泥沼内生存，所以它的肉会藏有很多的污泥。

她也说，啦啦的出现也间接引来消失8年的花螺，虽然花螺是蚶的天敌之一，但是其有弹性的肉质则是爱吃螺类者的首选。这次的啦啦涌现，也让餐馆有机会推出各式各类的啦啦美食，及海鲜爱好者也拥有更多的选择。