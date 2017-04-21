诺查丽娜：槟规划委员会 调整新发展献金收费 北马新闻

（槟城21日讯）槟州发展献金也喊涨！

槟岛市政厅发展规划常务委员会交替主席诺查丽娜说，槟政府属下的槟州规划委员会（SPC），已对发展献金（兴建廉价及中廉价屋献金）的收费作调整，并交由市厅执行。

根据诺查丽娜提供的资料显示，州政府在2014年11月25日通过以发展献金取代建廉价及中廉价屋政策，当时，在槟岛（市厅地区），本地发展商不建廉价或中廉价屋的献金（每单位）是12万令吉，外州发展商的献金是15万令吉。

目前通过的发展献金新指南已调高献金，东北县及西南县的本地发展商献金为15万令吉，外州发展商是30万令吉，这些发展献金皆以每单位计算。

不同区域的新发展献金收费不一，在威南，本地发展商发展献金为7万2500令吉，外州发展商是14万5000令吉。威中及威北方面，本地发展商献金为10万令吉，外州发展商是20万令吉。诺查丽娜是今早出席旧关仔角市厅例常会议后，提供上述资料。

发展献金新指南是在2月1日由槟州规划委员会批准实行，不过，槟房屋委员会主席佳日星日前宣布，州行政议会已通过暂缓执行此指南，但他促请发展商作好准备，因为新指南会在年底执行。

他当时回应州内发展献金大幅调涨问题时也说，发展献金本来就是用来对付那些不建廉价、中廉价房屋的发展商，那是对发展商的“惩罚”。

“提高献金的理由很简单，因为在落实消费税后，建筑成本提高。发展商不建廉价或中廉价屋，那就付钱，由州政府来建。”