林冠英：从2006至2015年 槟未开发森林保留地 北马新闻

（槟城21日讯）槟州首席部长林冠英重申，根据大马半岛森林局的数据，从2006年至2015年之间，槟州没有任何一寸森林保留地被开发。

他说，不像全马其它各州，数以千计或甚至万计公倾森林保留地被开发。他以彭亨、吉兰丹及霹雳等州作为例子，其中彭亨从2006年至2015年，被开发的森林保留地多达16万1379公倾，高居各州榜首。他提及，吉兰丹排名第二，开发的森林保留地为15万7919公倾，霹雳第三，开发的森林保留地为7万4032公倾。

他强调，槟州政府不只要人民继续获得供水，以及下一代也有机会呼吸新鲜空气及能在绿色的环境下生活。他是于周五在光大5楼接见前来槟州访问，来自全国各州的32名原住民青年时，如此指出。他强调槟州并非反对发展，但发展不能牺牲任何一方面或某方面，以及不能只让一小撮人士获益。

他补充，槟州政府也要确保，在发展之时发展地段居民也会获得合理的赔偿。他说，槟州政府及行动党，甚至公正党，也支持原住民的斗争，而行动党也在沙巴及砂拉越原住民甘榜装置水管及发电机，让原住民也能获得水电的供应。