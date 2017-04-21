巩固轮胎翻新地位 永安橡胶上市
国内新闻

21/04/201721:10

石清霖（左4）与谢有吉（右4）以及嘉宾们为永安橡胶正式在大马交易所上市进行鸣锣仪式，左起为莫哈末依沙、谢有利、谢双智、杨亚星、王淼洁以及拿汀谢。

石清霖（左4）与谢有吉（右4）以及嘉宾们为永安橡胶正式在大马交易所上市进行鸣锣仪式，左起为莫哈末依沙、谢有利、谢双智、杨亚星、王淼洁以及拿汀谢。

（吉隆坡讯）永安橡胶（Eversafe Rubber Bhd）今日正式在大马交易所上市，秉持旨在继续制造一流的优质产品，从而巩固在轮胎翻新行业的地位。

该公司首席执行员兼执行董事谢双智指出，随着公司上市，接下来会继续加强公司的财务状况，并继续把公司的品牌打造成最具价值的品牌，让股东们也借此受益。

首次上市公开发售4800万股，3000万报价股，公开募股（IPO）价格为36仙，该公司在招股期间也获得了68.88倍的超额认购率。

永安橡胶发行7800万股普通股，从中筹资1728万令吉，部分的筹资将会用作拓展中南美洲市场。

他也指出，预计未来公司的出口比例将从目前的60%，每年增5%至约75%或80%。

该公司从事轮胎翻新材料的开发、制造以及轮胎翻新业务等等，可以说是轮胎业佼佼者。

出席者包括永安橡胶执行董事拿督斯里谢有吉、独立非执行主席丹斯里石清霖、非独立非执行董事谢有利、执行董事杨亚星、独立非执行董事莫哈末依沙、独立非执行董事王淼洁、独立非执行董事拿汀谢。

Share your vote!


  • Fascinated
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

相关文章

光华日报

世界历史最悠久的民营华文报
光华电子新闻版权所有 © 2007-2015 Kwong Wah e-News.
All rights reserved by Kwong Wah Yit Poh Press Berhad

友情连线

中山日报 文汇报

马新社 联合日报

Expozus 孙中山故居