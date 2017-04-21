巩固轮胎翻新地位 永安橡胶上市 国内新闻

（吉隆坡讯）永安橡胶（Eversafe Rubber Bhd）今日正式在大马交易所上市，秉持旨在继续制造一流的优质产品，从而巩固在轮胎翻新行业的地位。

该公司首席执行员兼执行董事谢双智指出，随着公司上市，接下来会继续加强公司的财务状况，并继续把公司的品牌打造成最具价值的品牌，让股东们也借此受益。

首次上市公开发售4800万股，3000万报价股，公开募股（IPO）价格为36仙，该公司在招股期间也获得了68.88倍的超额认购率。

永安橡胶发行7800万股普通股，从中筹资1728万令吉，部分的筹资将会用作拓展中南美洲市场。

他也指出，预计未来公司的出口比例将从目前的60%，每年增5%至约75%或80%。

该公司从事轮胎翻新材料的开发、制造以及轮胎翻新业务等等，可以说是轮胎业佼佼者。

出席者包括永安橡胶执行董事拿督斯里谢有吉、独立非执行主席丹斯里石清霖、非独立非执行董事谢有利、执行董事杨亚星、独立非执行董事莫哈末依沙、独立非执行董事王淼洁、独立非执行董事拿汀谢。