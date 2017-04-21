韩乒效仿日本培育幼苗 13岁小将爆冷打败成人 体育新闻

(首尔21日综合电)13岁韩国小将申有彬日前在韩国乒乓公开赛中，爆冷击败了日本世界排名第48的21岁的中畑夏海，一战成名。

韩国女乒目前在总体发展思路上，非常明显地在向日本女乒学习。新奥运周期的韩国女乒，狠抓本土更年轻一代的新星。底蕴和基础不逊日本的韩国女乒，很可能会成为继中日之后世界女子乒坛崛起的第三极力量。

如今，日本女乒的崛起引起，伊藤美诚、平野美宇的出色表现令韩国方面垂涎三尺。同时韩国女乒也对靠归化中国球员打球的政策进行了调整。里约奥运会期间，有韩媒报道称韩国首尔法院拒绝了多起韩国夫妇领养中国籍乒乓球球员的申请。

今年3月初，韩国国家队宣布新奥运周期里，原来男队主教练安宰亨出任女队主教练，名将金泽洙回归出任男队主教练。他们带着不同的执教思路和用人原则而来。来自中国的归化球员田志希排名第17，是名义上的韩国女乒现任一姐。

韩国女乒这次让13岁的申有彬开始参加正式国际比赛，大有效伊藤美诚、平野美宇培养模式之势。韩国女乒如果能迅速挖掘培养出几个天赋不错的好苗子，她们会比日本队更容易战到国乒第一挑战者的位置上来。