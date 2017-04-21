32岁C罗主动改变\= 秘密是减肥3公斤\=

(马德里21日综合电)C罗就是一台永远不会满足的足球机器。据西班牙《马卡报》报道，皇马球星C罗纳多在欧国杯后决定重塑自我，改变自己的生活方式。这不是队医和体能教练的建议，而是自己的决定。

C罗决定严格遵循饮食规范，减轻自己的体重。过去他公开的体重数据是82公斤，但现在他的体重已经下降到了79公斤。对一位身上脂肪本来就不多的球员来说，再减掉3公斤绝对是艰巨任务，但C罗做到了。

C罗希望通过这种方式找回此前拥有的，后来一度丢掉的风驰电掣的感觉。C罗的日常训练方式也改变了。C罗过去几年锻炼上半身练得太凶了，已经达到了极限。一些教练认为，球员上半身重量太大，会让他们失去球场上的灵活性。

眼下，C罗加强了腿部力量的练习，以在赛季最后阶段达到最佳状态。眼下赛季已经进入4月，而C罗身体没有问题，他的体重更轻了，在场上也更快了，更有火花了。

C罗已经32岁，但他依然在进步，他知道还有提高的空间，如今他身体和心理都感觉轻松，可以心无旁骛帮助皇马追求自1959年来就未获得过的双冠王荣誉。