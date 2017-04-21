国家银行继去年接连推出多项措施以稳定马币后，时隔4个月再度出手，上周宣布祭出4招深化岸内外汇和债券市场，以进一步稳住令吉。过去一周以来，马币稍稳脚步，但由于受到令吉炒作活动、政治课题影响市场信心等因素牵制，仍徘徊在1美元兑4.40令吉低水平，大马经济学院认为，离合理价4.20仍有一段差距，也不符合我国经济基本面。

我国经济基本面的多项数据都令人满意，但令吉表现仍然不佳，主要原因在于市场信心，也就是非经济因素，包括政治、国债和今年可能开跑的大选。令吉主要受市场情绪的牵制，在我国经济基础保持不变的情况下，令吉走势应该与区域货币的步伐一致。

令吉汇率走势自2015年8月开始明显与区域货币“脱轨”，表现更是区域中最差的。就拿我们最熟悉的泰铢来说吧，2015年1月，当时令吉和泰铢兑美元走势一致（100点），并维持了一段时间，但到了2017年4月7日，令吉大幅滑落至79.1点，比较泰铢只稍微滑落至95点，让许多在马泰边界的生意人或去泰国游玩的国人，越看越心惊。

至于政治因素，近几年来我国政治斗争加剧，政治人物和领导人纵容极端主义，已经导致国民团结和社会和谐受到威胁，甚至岌岌可危，随时被击破。目前所看到的是，全国大选即将举行的传闻甚嚣尘上，朝野双方都把大选列为首要大事，并且举动高调，扬言已经准备好了，只要把对方击倒，国家就会有转机，人民应该要把握良机云云。

朝野政治情况不明朗，也就导致马币与股市疲弱，只有生活指数高居不下。

马币依然疲弱，对各行业影响深，衣食住行及百物腾涨无一幸免，商家和民众皆苦不堪言。短期内虽不致于引发金融危机，但是人民财富缩水，可能对经济带来长远影响。

我们殷切希望，在马币稍稳住阵脚后，政府可以继续努力，把马币推向“正常水平”，同时有必要积极研究如何改善人民的生活素质，让人民以更好的生活，迈向今年建国60周年大庆，使马来西亚成为乐土。