江湖不是一个人的 新鸳鸯刀

伊斯兰党的自信心不是一般人可以理解的，你看，他们扬言，要凭着自家本领，单打独斗重夺吉打州。可惜，伊党忘了一件很重要的事，吉打始终不是吉兰丹，同“吉”却不同命。吉兰丹你或许可以，们想怎样、爱怎样都行。今天，你要夺取的政权是一个叫吉打州的地方，不是吉兰丹，凭一己之力，能吗？难吧！

诚如公正党总秘书赛夫丁所言，伊党基层欲与公正党决裂的呼声很高，因为他们不只有信心可以一统吉打，还能把登嘉楼和雪兰莪一网捞尽。只是，不得不承认赛夫丁提到的一个重点，伊党若想执政吉打，那是在“发白日梦”。

根据维基百科的注解，白日梦是指清醒时的脑内所产生的幻想及影像，通常是开心的念头、希望或野心。发白日梦通常涉及一连串的思考，令发白日梦者暂时完全脱离与周遭有关的事，只集中于思想当中。旁观者看起来就像呆呆地望向远处。只有突然刺激，才能令发白日梦者返回现实。

伊党发的白日梦甚么时候会醒？只有突然刺激，才令发白日梦者返回现实。怎样突然刺激呢？简单，让他自己去单打独斗一次，等票开出来，如果事实无法尽出他们心意，他们就会醒。怕只怕，这个突然刺激，会害反对党失去雪州。怕只怕，这突然刺激，却给巫统在吉兰丹逮到翻身的机会。

咻比嘟哗有首歌叫《白日梦》，这歌是这样唱；今天下午糊里糊涂做了一个梦，驾着飞机超速飞翔在空中，突然发现世界是如此美丽辽阔，有点兴奋，慌张得说不出口。这种感觉轻松自由，你是否有过同样感受，没有你作伴有点孤单寂寞，一个人也不错，十分快活。

伊党的信心，不懂是不是糊里糊涂做了一个梦，他们可能觉得一个人轻松自由，一个人也不错，十分快活。只是，怕只怕他们要跟公正党的切割，就像某党要跟他们切割是一样的道理。若要果敢切割，就先切雪州再割政权，不然，结果还是一样是切而不割，继续在众人面对排排坐。

只是话说回来，伊党有这样的愿景其实是很惊人的。他们是政党，从事的是政治，应该会很了解现实。岂知，伊党之内竟有人是超乎现实，超乎我们的想像。吉打州有36个州议席，简单多数议席是19个席位，我们不懂伊党是用算盘还是计算机算计，左看右盼都看不到那个可能性，既然这么有信心，那就随他们去吧！

政治是充满变数的游戏，我们也不能完全否决伊党有这个能力，眼前却不得不佩服伊党的幻想力。如果一加一等于二，雪州就不用这样辛苦。吉打州若没有当年的结盟，那轮到伊党来主导州政府。火箭小是小，公正党说大不大，怕只怕，临大选前突然不驾飞机，给你来个人人有转机。

一句话，伊党如果继续固执，他们极有可能会像多位反对党领袖说的那样，连吉兰丹都有可能会丢失。其中一位讲这话的，正是伊党前任主席法兹诺的儿子法依兹。法依兹是现任诚信党青年团署理团长，哈迪阿旺是在他父亲病逝后接过伊党全国主席的棒子，你说，看到父亲辛苦建立的政党变成这样，他讲的可不仅是气话这么简单。

反对党结盟硬撼国阵，老实说，就只差那一里路。只是这一里，因为伊党之内，有太多封闭又固步自封的人，变成差之千里的遥远旅途。哈迪阿旺是代表人物，另一位是前丹州大臣聂阿兹的儿子聂阿都。有这两位代表性人物，再加上几个还在发白日梦而拒绝醒过来人的，只能说，目标看似不远，却不懂如何能到达。

如歌所唱；真想再次飞进，飞进我的白日梦，尽情享受不烦忧，请不要担心我，我会安全的降落，飞在只有你的天空。真想再次飞进，飞进我的白日梦，天马行空的放纵。请不要担心我，我会安全的降落，飞在只有你的天空。

伊党可以单凭己力拿下吉打州吗？只想小小声说，一个人的江湖是电影来的，不要把电影当真，江湖不是一个人的。#