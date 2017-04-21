器官未发育曾10度病危 早产女婴顽强求生 国际新闻

早早经医护人员的悉人照料，成功克服多次困难，拙壮成长。

早早已顺利出院回家与家人团聚。

（深圳21日综合电）深圳一名37岁刘姓妇人去年6月怀孕后，仅23周便诞下一名女婴“早早”。

由于早早出生时仅一只成年人的手掌大小，且大部分器官尚未发育成熟，故医生预料早早极大机会夭折，至今不足一年内，便逾十度下次“病危通知”。幸早早求生意志顽强，加上医护人员努力，周三终度过重重难关，顺利出院回家，其父母当日更专程带着感谢信，向医护人员表示衷心感谢。

去年6月，刘女士得知自己怀孕消息，家人们都欣喜等待着婴儿出生。岂料同年10月，怀孕只有23周的刘女士突然“作动”，她赶紧来到深圳的医院检查，被确诊子宫口已经打开，需即时生产。

过后，刘女士诞下一名只有手掌大小女婴，女婴出生时身高只有28厘米，体重仅480克，全身皮肤像果冻一样透明。由于女婴的提前降生，家人为她取了个小名，叫做“早早”。

医院儿科主任杨传忠指出，由于过早出生，早早的身体各个器官俱未发育成熟，血管、肺部、脑部等均有不同的问题。惟早早的生命力十分顽强，先后度过了呼吸、消化、营养、感染、颅内出血、胆汁淤积等多个难关；及至前日，早早终能出院返家。