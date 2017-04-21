传统蒸笼饭 怀旧滋味 吃货｜厨趣

报道：彭可晶

摄影：董坤铭

《L Kitchen李月香粥面饭》

地址：141, Campbell Street, 10100 Georgetown, Pulau Pinang.

营业时间：11am-4pm、6pm-9pm（周一至周六），9.30am-4pm、6pm-9pm（周日与公假），周四休

电话：04-2625130、016-4716833

华人一日三餐，总离不开粥面饭，也历久不衰白吃不厌。

这家味够浓、镬气够，又带着昔日情怀的港式与大马式粥面饭料理餐厅，快速掳获我们的心，边吃着香芋咸虾花腩传统蒸笼饭和客家梅菜花腩，边怀想幼时阿公阿嬷下厨时带给我们幸福和温饱，快乐，就是这么简单。

不追求流行风向

现代人生活节奏快，谁也没有多余时间慢慢等一桌菜。兼具港式与大马中式料理的粥面饭类料理，有着住家菜的温暖，又无需长时间等候上菜，在旅人与在地人熙来攘往的槟岛新街，开业不及一年的《L Kitchen李月香粥面饭》一直门庭若市，个中原因就是如此。

餐厅招牌就是餐厅主人之一的名字，在槟岛餐饮业算是姐级人物的李月香，在未与合作伙伴创业前，就协助过无数中餐厅与港式快餐料理创店与管理，年前她深觉时机成熟，在最热门的新街找到据点，带着她的儿子主厨曾详竣与另一位主厨刘玟兵另起炉灶，希望把有着大马特色的粥面饭料理介绍给更多国外朋友。

李月香告诉我们：“我们的主厨曾详竣与刘玟兵都在港式快餐餐厅掌勺多年，对每一款粥面饭类的料理手法都非常纯熟，火候也掌握得恰如其分，我们不追求饮食文化的流行风向，只想带给客人熟识的古早味道，因此就设计了传统蒸笼饭，每一道菜色都是从前可以吃到的怀旧滋味。”

“咸虾酱、梅菜、花腩……都是很传统的食材，像我们坚持制作的香芋咸虾花腩传统蒸笼饭，是市面上非常难找到的古早味，因此很多长辈客人品尝后都大呼找到他们年轻时吃到的好滋味，还会介绍朋友过来一起来回味美好的古早味呢！”

几代同堂享美味

她说，这些长辈除了爱咸虾酱料理的惹味，梅菜扣肉与北菇腊味滑鸡传统蒸笼饭也是老客人很爱吃的传统菜色。“有很多孝顺的小辈都会带家里的长者来这里用餐，年轻人在这里也能尝到他们喜欢的酸辣米粉汤和很有镬气的乡下佬炒饭，每次看到一家大小都能吃得满足，我自己也开心呢！”

环顾四周，果然如她所说的，周遭好几桌都是几代同堂其乐融融地在享受晚餐，美食果然是链接与凝聚一家人情感的最佳选择。

1. 北菇腊味滑鸡传统蒸笼饭 – RM12.80

腊味咸香、滑鸡肉质甜嫩，米饭吸收了食材鲜味，滋味颇为香醇，吃来暖心也暖胃，是广东籍贯客人最爱点的一道料理。

2. 香芋咸虾花腩传统蒸笼饭 – RM12.80

传统的菜色香芋咸虾花腩，是昔日家里餐桌常见的下饭佳肴，却鲜少餐厅愿意置入餐单，主厨如今把这古早味搬进餐厅餐桌，让很多长辈们大呼万岁。

3. 客家梅菜花腩传统蒸笼饭 – RM12.80

看似家常客家梅菜花腩传统蒸笼饭，一入口就尝到主厨的用心，梅菜与花腩炖煮得恰到好处，咸香下饭的好滋味让人齿颊留香。

4. 三味酱鱼片传统蒸笼饭 – RM12.80

使用尖吻鲈（Siakap）制作的三味酱鱼片传统蒸笼饭，鱼肉肉质细嫩风味喷香，让人忍不住马上大快朵颐。

5. 乡下佬炒饭 – RM10.80

鲜味颇足的乡下佬炒饭，除了有炸得喷香的江鱼仔，还有咸香浓郁的咸蛋黄末，镬气十足的滋味十分受饕客喜欢。

6. 日式虾子炒饭 – RM12.80

充满海味口感、香气丰盈的日式虾子炒饭，炒饭也炒得松香够味，料丰味美的整体呈现颇佳。

7. 石斑鱼片蒸河粉 – RM14.80

鲜味飘香的石斑鱼片蒸河粉，自己调制的蒸鱼酱汁十分讨喜，河粉吃来也顺口Q弹，是长辈小孩都爱的一道料理。

8. 印度式咖喱炸鱼肉蒸河粉 – RM14.80

香气馥郁印度咖喱，加入店家炸得酥香的鱼肉，搭配软Q的河粉，混搭得宜的料理就如槟城的多元文化般圆融合心，非常对味。

9. 酸辣米粉汤 – RM9.50-RM16.50

自选面类与配料的酸辣米粉汤，清澈不浊的汤汁喝来有爽口酸香辣，加入新鲜配料如鲜石斑鱼肉和大虾等，米粉完全吸附汤头和海鲜的精华，挡不住的香气非常迷人。?荩

10. 泰式开胃炸豆腐 – RM12

撒满香酥惹味炸虾米与浇上特制酱汁的泰式开胃炸豆腐，微酸微辣喷香可口的滋味非常开胃解腻。

11. 排骨王 – RM14

以古早手法制作的排骨王咬下去有脆口感觉，浙江醋的微酸香气增添了气味层次，平衡了肉食的腻感。

12. 蓝花豆水-RM3（冷）；洛神花+甜菜根-RM3.50（热）、RM4（冷）；金瓜中国薏米-RM3.50（热）、RM4（冷）；蓝花中国薏米-RM3（热）、RM3.50（冷）

用蝶豆花、洛神花、甜菜根、南瓜、薏仁等食材变幻的冷热饮料，色彩吸睛且不含人造色素，就像是妈妈特意准备给小孩的暖心饮。

价格仅供参考