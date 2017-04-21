积极为槟人民谋利 峇日星软实力出击 北马新闻

是时候改变了，民政党全国法律及人权局主任拿督峇日星律师（Baljit Singh）呼吁槟城人，在来届的全国选举，不要再只看标志不看人。

“我觉得，来届选举该选人不选党，槟城人该要学会不再只看政党的标志而投票，反之将票投给真正为人民服务的人选”。

峇日星也是民政党日落洞国会选区协调员。对于来届大选是否有机会上阵时，他表示这不重要，不过如果党给予他机会代表上阵，他一定会把握好机会，尽力做到最好。在政治的领域，向来峇日星对国会议题较有兴趣，而事实上很多州内的议题，都与国会议题有连带关系。

据他个人推测，最有可能大选的日期会在今年年尾或明年年头，因为接下来是开斋节（5月至6月）、东南亚运动会（8月）、国庆日（8月）及全国巫统大选（11月）。不过，他直言对于何时会选举不感兴趣，因为一名正直的政治人物，不会太在意何时会选举，反之是确保自己对选民所做的事，都需确保以民众利益而最终出发点。

峇日星直言，现在槟州民政党的各阶层领袖都已积极走入民间服务，然而该党面对民众不愿意听或接受事实的问题，很多时候民众宁愿听信谣言。他相信，这主因也是民政党并没有在槟州议席内，不过该党向来都没放弃，并尽量做好各方面的服务来提升民望。

为此，他呼吁在来届大选，槟城人不应该再只是看政党的标志而投票，反之该投给有诚意为选民服务，以及有素质的候选人。他说，其实有60-80%的选民是先看政党标志再投票，剩下的就是看候选人投票，他希望在来届大选有更多选民选人不选党。

谈及槟城的政治局势，峇日星认为，未来槟州需要多一些反对政党，以便能在州议会内监督执政党，这才能确保槟城可以有良好的永续性发展。

从政不一定要“硬”姿态

从政不一定要“硬”姿态，反之可以从软实力出击。

除了关心时事政局，峇日星也推崇社会慈善活动，以贯彻爱心社会风气。峇日星在近期一些节日中，他没有跟风去送花或发表政治话题，反而是选择身体力行去推动慈善关怀活动。比如，他在大宝森节分发食物和水给弱势群体、在情人节到观音亭布施、在妇女节为残障中心设宴等。

他认为助人不应该有分种族之分，任何人都可以展现“爱”给每一位有需要的人。他推动慈善活动从不看种族及宗教，因此他希望民众可从这点开始去了解及认识他。

需认真探讨槟城未来

峇日星直言，直到现在还有许多政治人物都在玩弄着政治游戏，从来没有针对槟州人民所需去认真思考解决方向。

对于槟城的未来，峇日星指鲜少有政治领袖认真去探讨，尤其是经济、投资、低薪影响、乐龄人士及残障人士的生活问题等。“没有人认真去讨论一些良方，以改善这个州属的各项课题。据我了解，现在槟州人民主要关心3大课题，既房屋、未来教育及生活成本开销”。

他举例，槟州房屋价格在近年高涨，而槟州政府却没有提供足够的廉价及中廉价屋供应需求，对此他指槟州人民面对的问题依然多，而这都需要有责任的政治领袖才能解决。

政治管道可改善政策方向

峇日星当初会选择修读法律，是因为他知道律师可从合法的管道来处理及解决一些事件，不过要改善大方向的政策、时事的问题，却只有政治人物才可以做到，因此他决定加入政党，成为政治人物。

他举例，经济问题是导致罪案频频发生的罪魁祸首，在我国经济差时，就会有人因开销庞大及收入不稳定下，面对失业，最终在需要用到钱时不惜犯法，包括偷窃或抢劫。“若要解决经济问题，就只有通过政治管道才可以，因为这个管道可以运用权利决策”。

认同民政党多元文化方向

选择民政党，是因为认同民政党多元文化的方向。

峇日星视多元文化为一种骄傲，所以他认同民政党的方向，也选择了民政党。相对其他国阵成员党及其他政党，峇日星认为民政党比较倾向于马来西亚人的政党，因为民政党并不分种族、宗教信仰及肤色，是多元种族的政党。

“当年我在英国念书时，有许多马来西亚人也在当地求学，而在一个宿舍屋檐下都住着不同种族及宗教的学生，包括印裔、基督教徒、巫裔及华裔等。每次英国人在问起我们是来自哪里时，我们都会说‘我们是马来西亚人’”。

所以，他坚持以“马来西亚人”而自豪，反之不屑那些口是心非的种族“伪君子”。

冀通过政党力量助民众

峇日星是在具备稳固事业条件下从政，所以他不需通过政治来“找吃”（cari makan）。

峇日星也是槟城著名的执业律师之一，其律师事务所开设在槟岛马六甲街。他坦言，有许多人成为政治人物是为了牟利，从中取得金钱利益，反而他是在建立及打下事业基础后，在无后 故之忧下加入政党，希望能通过政党的力量，帮助有需要的民众。

他也表示，如果人民不满意现今的政府，人民可以有两个选择让政党们去做，要么就让有素质、有诚意的政治人物进入屋内（国会）去“收拾”及“清理”，否则就在站在门口外“乱吠”（谴责）。“若要让马来西亚变得更好，我们应该塑造一个干净的政府，并且走进屋内，把垃圾全部丢出屋外，这才能够救国。”

拿督峇日星的背景：

峇日星于1966年出生及成长在槟城，现年51岁，是一名有自信、坦率，以及积极争取人权的的执业律师。他总是秉持着原则，即对所有大马人斗争，并不分种族、宗教、等级或地位。他的妻子是一名医生，两人育有3名孩子，分别有20岁大女儿、17岁儿子及13岁小女儿。

峇日星是于26岁时，在英国伦敦的大学完成学业后成为合格律师，并在1993年开始了他的职业生涯。他于1994年在乔治市马六甲街，开设了属于自己的律师事务所。直到现在，他已拥有25年的法律专业经验，从处理过的案件中，累积了不少宝贵的经验。

峇日星是于2003年加入民政党，对他而言，参与政党并不是为了自身利益，反之是希望通过政治来帮助更多的大马人民。目前峇日星是民政党中央委员会成员，并担任民政党全国法律及人权局主任。值得一提的是，他也活跃在慈善工作及非政府组织。