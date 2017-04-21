吁尊重不同宗教子民 柔王后：大马穆斯林很幸运
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21/04/201709:36

柔佛王后拉惹查丽苏菲雅两周前和柔佛苏丹依布拉欣殿下在英国伦敦进行短期的家庭旅游，图为依布拉欣殿下在面子书分享两人合照。图取自依布拉欣殿下面子书。

柔佛王后拉惹查丽苏菲雅两周前和柔佛苏丹依布拉欣殿下在英国伦敦进行短期的家庭旅游，图为依布拉欣殿下在面子书分享两人合照。图取自依布拉欣殿下脸书。

（新山21日讯）柔佛王后拉惹查丽苏菲雅说，国内的穆斯林非常幸运，因从来没有体会过成为少数民族的滋味，她以国外社会对于不同宗教的包容为例，劝告国内穆斯林应尊重不同宗教的大马子民。

她说，只有那些曾在国外求学或生活过的穆斯林，才知道那样的感受（成为少数民族），并要学习去适应。

“我们身在异国的时候，也看见基督教、犹太教或其它信仰人士的善意和包容。”

拉惹查丽苏菲雅昨日在官方脸书贴文，发出上述劝告，她分享，她记得《新海峡时报》伦敦通讯员扎哈拉奥斯曼曾拍摄一张在教堂里戴著穆斯林头巾（hijab）的照片，对方也分享如何在教堂里祈祷的故事。

拉惹查丽苏菲雅也在贴文中提到，其长子，柔佛王储东姑依斯迈当初结束在印度的军训时，长官们在王储离开印度前带他去军中的清真寺。

“他们都是兴都教徒，但他们用手帕罩起头部、把鞋子脱去，以表示尊重。”

拉惹查丽苏菲雅劝告穆斯林，必须尊重大马其他不如本地穆斯林般幸运的民族。

上述贴文获得不少穆斯林网友留言表示赞同，并分享他们接触到国外的不同宗教信仰者尊重穆斯林的所见所闻。

被拉惹查丽苏菲雅“点名”的扎哈拉奥斯曼也在贴文中留言说，尽管现在许多地方包括购物商场、医院都设有祈祷室，但当她被派到其它地方如教堂时，他们会提供一个安静的角落让她进行祈祷。

“我曾在英国国会、伦敦大教堂甚至地下室的长凳祈祷，我们必须记得，当他人为我们提供方便及展现包容时，我们一定要觉得感恩。”

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