吁尊重不同宗教子民 柔王后：大马穆斯林很幸运 国内新闻

（新山21日讯）柔佛王后拉惹查丽苏菲雅说，国内的穆斯林非常幸运，因从来没有体会过成为少数民族的滋味，她以国外社会对于不同宗教的包容为例，劝告国内穆斯林应尊重不同宗教的大马子民。

她说，只有那些曾在国外求学或生活过的穆斯林，才知道那样的感受（成为少数民族），并要学习去适应。

“我们身在异国的时候，也看见基督教、犹太教或其它信仰人士的善意和包容。”

拉惹查丽苏菲雅昨日在官方脸书贴文，发出上述劝告，她分享，她记得《新海峡时报》伦敦通讯员扎哈拉奥斯曼曾拍摄一张在教堂里戴著穆斯林头巾（hijab）的照片，对方也分享如何在教堂里祈祷的故事。

拉惹查丽苏菲雅也在贴文中提到，其长子，柔佛王储东姑依斯迈当初结束在印度的军训时，长官们在王储离开印度前带他去军中的清真寺。

“他们都是兴都教徒，但他们用手帕罩起头部、把鞋子脱去，以表示尊重。”

拉惹查丽苏菲雅劝告穆斯林，必须尊重大马其他不如本地穆斯林般幸运的民族。

上述贴文获得不少穆斯林网友留言表示赞同，并分享他们接触到国外的不同宗教信仰者尊重穆斯林的所见所闻。

被拉惹查丽苏菲雅“点名”的扎哈拉奥斯曼也在贴文中留言说，尽管现在许多地方包括购物商场、医院都设有祈祷室，但当她被派到其它地方如教堂时，他们会提供一个安静的角落让她进行祈祷。

“我曾在英国国会、伦敦大教堂甚至地下室的长凳祈祷，我们必须记得，当他人为我们提供方便及展现包容时，我们一定要觉得感恩。”