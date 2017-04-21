廖中莱：交通法令赋予权力 罚款扣分非双重起诉 国内新闻

（吉隆坡20日讯）政府落实自动安全觉醒系统（AWAS）及交通违规扣分制（Kejara），让人质疑罚款兼扣分等同双重起诉（Double Jeopardy）属违宪，不过，今日交通部长廖中莱澄清，罚款与扣分是陆路交通法令赋予的权力，并不属于双重起诉。

他也澄清，根据宪法第7条文阐明，所谓的双重起诉，意味法庭宣判被告无罪后，却在同一条罪名下再次提控被告。

他希望民众不要感到混淆，因为这项扣分及罚款措施只局限于自动安全觉醒系统，即自动执法系统摄像头所捕抓到的超速及闯红灯驾驶者，所以这与警方和陆路交通局（JPJ）的执法是不一样的。

“有者说这是项双重惩罚，质问为何要罚款后还要扣分，但其实这在陆路交通法令就已经有阐明。因此，这不是双重起诉，这与近期报道所指的双重起诉是有出入的。”

他说，宪法第7条文阐明双重起诉与这系统所执行的惩罚是不同的，他也指示陆路交通局总监拿督斯里纳兹里西隆向公众阐明关于陆路交通法令的细节，以及相关的疑问。

他说，目前在自动安全觉醒系统下的“中招者”，会接获当局的电邮通知，而未来民众也可通过网上系统查询自身是否有“中招”。

他是在出席巴生谷双轨列车提升计划推介礼后，在记者会上，如是披露。出席者也包括交通部副部长拿督阿都阿兹、DMIA（亚洲）私人有限公司主席丹斯里莫哈末阿祖米等。

廖中莱也表示，接下来也会继续向大众宣导关乎自动安全觉醒系统的详情，包括扣分制。

另外，针对丹州政府规定商家必须在夜间祈祷时段暂停休业15分钟一事，廖中莱希望，这规定不会影响大众，因为我国是一个多元社会的国家，所以应该相互尊重。