调查显示16%学生愿受贿 反贪会对数据感担忧 北马新闻

（加央20日讯）大马反贪污委员会副首席专员（防范）拿督山顺巴哈林指出，去年反贪会针对1000名高等教育机构学生调查所得，当中16%学生认为若拥有机会及权力，愿意接受贿赂，反贪会对此数据感到担忧。

他指出，在2014年及2015年的调查中，分别有11.3%及10.7%学生愿意接受贿赂。

他补充，去年多达18.2%的学生表示避免被对付，准备向对方贿赂，比2015年的17.4%多。

推介反贪英雄活动

他说，为了让学生群讨厌贪污文化，反贪会推介反贪英雄活动及在高等教育机构设立防贪秘书处。

山顺巴哈林出席见证15名玻璃市马来西亚大学科系及部门主管签署反贪宣言后，记者会上这么说。

见证者包括玻州反贪会主任雅谷及玻马大校长拿督祖阿兹哈。

举报者身份保密

另外，山顺巴哈林强调，情报和举报者的身份都会获得保密，因此无需对举报贪污而感到害怕。

他指出，反贪会数据显示，2011年至今，仅有162人勇于举报贪污，当中提供情报的学生群从2014年的74.9%，下降至去年的66.3%。