黄顺祥：抽奖活动奏效 清还门牌税人数激增 北马新闻

（槟城20日讯）槟岛市政厅自2014年开始推动的缴付门牌税幸运抽奖活动奏效，令提早清还门牌税的槟岛门牌税户头持有者人数也激增！

市厅财务管理常务委员会交替主席黄顺祥说，数据显示，2014年共有1万9750个门牌税户头持有者已缴付门牌税（714万3309令吉）、2015年-2万3844个门牌税户头持有者（956万4981令吉）、2016年-2万1433个门牌税户头持有者（1086万232令吉）及2017年-2万5235个门牌税户头持有者（1144万3041令吉）。

他说，从上述已缴付的门牌税户头持有者人数来看，市厅从2014年开始推动的缴付门牌税幸运抽奖活动，可见有效鼓励更多人清还门牌税。他今午在光大5楼视听室举行的“2017年缴付门牌税幸运抽奖活动”抽奖仪式上向记者说，槟岛共有29万1000个门牌税户头，其中7万5000个门牌税户头属于廉价及中廉价屋。

他说，槟政府自2016年开始豁免廉价及中廉价屋门牌税，因此属于此类别的户头持有者不获参加幸运抽奖活动。他指出，约22万（不包括廉价及中廉价屋）个门牌税户头中的2万5235个户头持有者今年已缴付门牌税，并获参加此活动。

黄顺祥说，今年度幸运抽奖活动设有百个幸运奖，总值1万7800令吉，奖品包括18辆脚车、阳光广场现金礼券200令吉（40张）及100令吉（42张）。出炉的幸运奖名单将发布予市厅官网（www.mbpp.gov.my），公众可上网查询或联络热线：04-2592058/2592178。至于颁奖礼，将于5月举行。

另外，他指出，市厅将严厉对付拖欠门牌税者，有关行动包括查封拖欠者单位内财物。出席者有市厅秘书尤端祥、市议员王宇航、陈伟俊、王耶宗、瑟丽娜、魏祥敬、哈宾达星、颜艾菱及李俊杰等。