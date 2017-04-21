神手坠山坑 司机当场丧命 国内新闻

(怡保20日讯)拿乞靠近垃圾场昨午发生神手疑失控坠入50尺深山坑，造成操作泥机有40多年经验的华裔司机当场丧命。

此意外事故发生在周三下午3时多；死者是69岁的张锦生，来自务边新咖啡山。据悉，事发时死者驾着神手在进行推土工程。

死者独子张文辉（26岁）于今日在怡保端姑拜浓中央医院太平间认领父亲的遗体时向记者表示，父亲在这行业有40多年的经验，处于半退休的情况。

他指出，父亲在2个月前才换老板，并跟进一项挖土工程，当时父亲没有任何异样，只告之家人是一项简单的推土工程。

他说，家人昨午4时才接获警方通知此噩耗，令家人一时难于接受。警方指父亲连同泥机车跌入50尺深的山坑，家人也不解事情的发生经过，一切有待警方调查。

死者遗体将停放住家打醮一日之后，于明日举殡。

此外，消拯局在接到通知之后，于傍晚才把死者的遗体抬上地面，当时死者已不治，随后被送往怡保端姑拜浓医院太平间。

罗里撞分界堤 司机惨遭夹毙

另一方面，周四清晨6时在南北大道278.1公里打扪路段，一辆载糖拖格罗里失控撞向大道分界堤后翻覆大道旁，造成印裔司机被夹毙。

死者是柏鲁玛（49岁）来自柔佛州。车祸发生后， 一包包白糖散落在大道上，也导致北上交通受到影响。

怡保警区主任岑振强助理总监证实上述意外。